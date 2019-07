VAR al VAR

Ardió troya. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una nota de seis carillas de protesta a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre las “irregularidades” que perjudicaron anteanoche al seleccionado albiceleste en el partido de semifinales de Copa América ante Brasil. Resta saber de ahora en más si tendrá alguna respuesta por parte de la casa madre, pese a que la ola de críticas y cuestionamientos apuntan sin anestesia al VAR.

Con la firma del presidente Claudio Tapia a la cabeza, la AFA envió ayer una nota al titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en la que expresa: “Lamentablemente, lo sucedido en el partido de ayer (por el martes) entre nuestra selección y la de Brasil merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca”.

“Dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido, donde ha quedado evidenciado que la selección nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del cotejo, y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final”.

Y agrega: “El hecho de que la designación de la terna arbitral para este trascendente partido fuera cuestionada por la AFA, fundamentalmente por los antecedentes negativos de Zambrano, amplía el manto de duda que generó su actuación arbitral el día de ayer (martes)”.

“De otra manera, no puede explicarse que, pese a la existencia del VAR, existan esta clase de polémicas y sospechas en los partidos organizados por Conmebol, y ello se debe a que existe una utilización arbitraria de esta herramienta tecnológica que es impropia para el objetivo que tiene”.

En otro párrafo la AFA pide la expulsión del presidente de la Comisión de Arbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, en caso de que la explicación exigida “no sean satisfactorias”. Según el ente rector del fútbol argentino, tal circunstancia “tiene un responsable y es Wilson Seneme, y los árbitros que integraron el cuerpo arbitral en el encuentro, y dicha responsabilidad no puede ser pasada por alto y propiciaré desde el importante lugar que me toca ocupar que la misma tengan consecuencias concretas”.

La misiva está acompañada de un informe técnico elaborado por el ex juez Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA, donde acredita “los graves y groseros errores arbitrales que han influido para que la selección quedase eliminada de la Copa América de Brasil 2019”.

La pelota ahora la tiene Conmebol. Será cuestión de esperar si hay alguna resolución como esperan los dirigentes argentinos tras haber quedados eliminados de la Copa América ante Brasil.

Duro mensaje de la casa madre nacional en las redes sociales

Además de la nota presentada en Conmebol (ver aparte), la AFA no anduvo con rodeos y ayer mismo también publicó un duro mensaje en la cuenta oficial de Twitter con el lema “Vimos lo mismo que vos”, a propósito de la eliminación del seleccionado argentino ante Brasil en semifinales de Copa América con jugadas polémicas y sin la mediación del VAR. “Gracias a nuestros jugadores por la entrega incondicional”, cierra la publicación de la AFA con la utilización del dibujo que simboliza al VAR y se viralizó hasta ser tendencia. De esta manera, la AFA se pronunció sobre las críticas por algunas situaciones, como la infracción de Arthur a Nicolás Otamendi en el área brasileña y un supuesto golpe de Dani Alves a Sergio Agüero. Asimismo, las siglas de la AFA se tradujeron como “Amantes del Fútbol Argentino” por parte del propio ente que regula nuestro fútbol.

“Lo de Scaloni no es todo malo”

Su palabra tiene peso. Y valor. Mario Alberto Kempes señaló “aciertos y errores” en el ciclo de Lionel Scaloni como DT del seleccionado argentino. A la vez, el Matador solicitó “tiempo” para su trabajo, a horas de haber quedado eliminado de la Copa América a manos de Brasil de manera polémica (ver aparte). “Lo de Scaloni no es todo malo. Hay que darle tiempo y dejarlo trabajar. Si no es todo improvisación en la AFA”, indicó el ex jugador de Central y campeón del mundo en 1978.

“No le podés poner un cuchillo en la panza al entrenador de Argentina. En dos meses no puede hacer milagros. Dejalo trabajar y dale tiempo”, agregó el Matador con convicción. Kempes aseguró además que más trabajo en este equipo “dará sus frutos” y consideró que están “en el camino indicado”.

“Argentina pudo empatarlo. Estos muchachos si juegan al truco, con el as de espadas, el siete bravo y el ancho de bastos son capaces de perder, pero jugaron bien. No sé si pecaron de inocentes o qué pero le hicieron el juego a Brasil. Argentina no estuvo a dos goles de diferencia. Tite leyó mejor el partido y supo cuando contraatacar”, concluyó Kempes.