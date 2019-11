Marcelo Vaquero dejó de ser el director técnico de Argentino de Rosario a raíz de su magra cosecha de puntos en la primera D que lo dejan al borde de la desafiliación.

La decisión de dar por finalizado el vínculo fue acordada entre el DT y presidente del club, Daniel Mariatti, quien le agradeció a Vaquero y a sus colaboradores "el aporte deportivo" durante el período que estuvo a cargo del equipo.

"Al no tener los resultados esperados, en estos cuatro años, peleando en primeros puestos, esta mala campaña nos indica que hay que descomprimir. La idea era seguir hasta fin de año, pero no se pudo, no estaban convencidos los dirigentes. Los entendemos y liberamos la situación, para que decidan lo mejor", dijo el entrenador a La Capital.

Vaquero, que es el DT que más veces dirigió al equipo en su historia, se presentó esta tarde en el predio de entrenamiento para despedirse de sus jugadores.

Mientras la dirigencia trabaja para buscar un nuevo entrenador, ya hay varios técnicos que se ofrecieron al cargo.

El Salaíto cosecha 5 unidades y marcha penúltimo en la tabla de posiciones. Y en caso de quedar último, quedará desafiliado por un año.