"Van a ser dos partidos diferentes", afirmó el DT canalla

Paolo Montero tomó una clara decisión para mañana, pensando en el próximo viernes, claro. Pero para el entrenador canalla nada tendrá que ver una cosa con la otra. "Para mí van a ser totalmente diferentes", destacó en relación a lo que serán los 90 minutos de la Superliga con los de la Copa Argentina. Piensa eso "porque en el de la copa si perdés te quedás afuera. Después, pese al mal torneo que estamos haciendo, creo que ganando cuatro o cinco partido te metés en la pelea. Estoy convencido de que tenemos equipo como para luchar el ingreso a una copa".

"En el fútbol ya nos conocemos todos. Tucumán sabe lo jugadores que tenemos y nosotros lo mismo que ellos. Lo que sí tenemos que hacer es abrir la cancha y encontrar espacios porque Atlético es un equipo que se cierra muy bien. Creo que va a ser un partido muy parecido al de Tigre", argumentó Paolo en la previa de lo que será un nuevo desafío en el marco de la Superliga, torneo en el equipo aún no pudo sumar de a tres. "Lo que noté en el último partido es que puedo cerrar los ojos y armar el equipo con cualquiera porque todos están al mismo nivel", se ilusionó el DT con esa frase, que ya había utilizado en la previa de Tigre.

Su postura con respecto al equipo está clara, pero admitió que no le despierta demasiada intriga lo que hará su par Ricardo Zielinski. Por eso ante la consulta sobre si esperaba que el Decano llegara al Gigante con un equipo alternativo el uruguayo respondió: "No sé, porque llega un momento en el que me preocupo sólo por lo nuestro. De todas formas no creo que cambie demasiado el juego porque ellos hacen un juego muy directo y lo más importante que tienen es el contraataque".

El técnico insistió con la idea de que para el cuerpo técnico canalla los dos partidos "tienen la misma importancia" porque "el que juega tiene que demostrar", aunque la apuesta de cambiar prácticamente todos los nombres va en otro sentido a esas palabras. "No podemos estar pensando en el próximo viernes porque nuestra tabla nos condena. No hay justificaciones".

Ocurre que de esa decisión el mensaje que se interpreta es que se deja claro dónde está el verdadero objetivo. "Ustedes (por los periodistas) o los hinchas tienen todo el derecho de pensar lo que quieran. A mí eso no me cambia. Mientras no te metas con mi persona podés decir y opinar lo que quieras, si al equipo lo armo bien o mal", tiró.