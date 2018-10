"Vamos a llegar bien, muy bien". Edgardo Bauza insistió con una idea a la que viene haciendo referencia desde el mismo momento en que se conoció que Central debía jugar el clásico ante Newell's por Copa Argentina. Y es lógico que declare de esa forma, incluso en momentos en los que su equipo entregó claras señales de desmejoramiento desde lo futbolístico. De hecho algo de eso hubo el pasado fin de semana en la derrota ante Patronato. Ese mismo día el Patón auguró que al jueves iban a llegar "muy bien". Las mismas palabras que repitió ayer tras el entrenamiento matutino en el country de Arroyo Seco.





Ahora sí Bauza tuvo que meterse de lleno en el clásico. Ya no hay rivales enfrente que oficien de estación. Desde el lunes el cuerpo técnico y el plantel se pusieron a trabajar mirando de lleno lo que ocurrirá mañana en la lejana y solitaria Sarandí.

Es por eso que aparecieron las consultas mucho más puntuales sobre lo que puede deparar el juego. ¿Qué le preocupa de Newell's y por dónde el equipo canalla puede lastimar al equipo del Parque? "Creo que va a ser un partido parejo. Los dos llegan con preocupaciones pero con deseos de ganarlo. Cada uno tiene sus argumentos y vamos a ver cómo se imponen en cuanto al juego. Los dos equipos no vienen de grandes partidos más allá de los resultados. Va a ser un clásico como lo fue toda la vida, muy disputado, muy intenso y el equipo que tenga mayores aciertos será el que se beneficie", analizó el Patón, antes de insistir con que su equipo va allegar "bien, muy bien".

A nadie escapa la particularidad de que el de mañana será un clásico eliminatorio y que por más empate que haya, la cosa se definirá por penales, por lo que algunos se irán contentos y otros tristes. En esos términos lo ve el Patón. "Lo que le agrega que sea eliminatorio es que el que pierde queda afuera, por eso digo que va a ser muy intenso".

Para un técnico de la trayectoria de Bauza le da al clásico la magnitud que merece. "Será como cada clásico que me tocó jugar y dirigir. La importancia que tiene cada clásico es la ciudad es muy importante y hay que disputarlo y jugarlo como se tiene que jugar. Acá no hay razonamientos sino que hay que planificarlo y jugar un clásico como la gente espera", analizó.

Además está el dato de que como técnico de Central nunca pudo ganarle a Newell's, cosa que sí hizo muchas veces como jugador. Pero para el técnico ese detalle "no pesa en nada". Y agregó: "Es un partido nuevo, un clásico y vamos a tratar de ganarlo. Creo que llegan los dos desde lo futbolístico muy parecido, sin un nivel muy alto".

"El jueves me veo viniendo contento. En cada partido que jugamos no veo la posibilidad de no ganarlo. Después, hay que ver lo que pasa en el partido", destacó el entrenador, quien sostuvo que "la pelota parada siempre fue importante, independientemente del trámite del juego. Cada equipo tiene sus armas y las utilizará. En partidos cerrados a veces una pelota para lo abre pero eso no quita ni agrega nada, es simplemente un arma más que tiene cada equipo".

Bauza utilizó a todos los titulares el domingo ante Patronato, cosa que no hizo De Felippe el lunes contra Argentinos Juniors. De allí la consulta sobre si los rojinegros iban a llegar con mayor descanso. "No, nosotros también llegamos descansados", reflexionó.

En el medio habrá puertas cerradas para los hinchas, pero más allá de las malas sensaciones que causó en los simpatizantes de uno y otro equipo la consulta hacia el DT estuvo relacionada sobre si eso podía influir en el juego, quitarle ritmo. "No, olvidate, la intensidad la va a tener. Va a haber 40 o 50 de lado que van a gritar pero aparte lo emotivo que es por el hecho de que sea un clásico. Eso ya se vive ahora. Es una pena que la ciudad no pueda vivir un partido de estas características", afirmó.