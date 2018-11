El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que el equipo "va a dejar la vida para ganar y dar la vuelta en River" tras el empate 2 a 2 y sostuvo que "se jugó una final de verdad, de alto nivel, tanto en el juego como en el ritmo y en la búsqueda".

Barros Schelotto, en la conferencia de prensa en el estadio Alberto J. Armando, se mostró "contento por lo hecho" por su equipo. "Pero con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos empataron", admitió.

"Más allá de no haber ganado, por la calidad de los futbolistas de ambos el resultado sigue abierto, con las mismas aspiraciones los dos", apuntó en alusión a que "quedan 90 minutos iguales en cancha de River".

Sobre el partido de ayer, Barros Schelotto analizó que su equipo "estuvo a la altura" y destacó que "aún en la lesión de Cristian Pavón se siguió buscando" la victoria.

"En una pelota quieta nos empataron pero me dejó contento la actitud, porque lo fuimos a buscar, lo tuvimos en nuestras manos y se nos escapó, y por eso queda el dolor de ir ganando dos veces y que nos alcanzaran dos veces", completó el Mellizo.

Sobre el saludo de Marcelo Gallardo en el Monumental, donde vio el partido, a simpatizantes que estaban afuera indicó: "No me dice nada, hay que jugar 90 minutos, en los que tendremos la posibilidad de ganar, pero que se celebre previamente el resultado no me genera más ni menos ambición. No soy fiscal de eso".

En cuanto al arquero Agustín Rossi señaló que "venía jugando bien, fue de menor a mayor desde la lesión de (Esteban) Andrada y va mejorando partido tras partido, como ayer, cuando estuvo muy atento y tuvo una buena tarde".

En tanto que la inclusión de Carlos Tévez "fue teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia".