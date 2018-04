"Vamos a dar todo por el ascenso"

Está dulce. Joel Reinoso está en levantada y viene de marcar un tanto en la goleada 4-1 ante Muñiz. Silvina Salinas

Argentino está próximo a afrontar la parte más importante del campeonato, que es la lucha por el segundo ascenso. Sin embargo, las tres fechas que restan para cerrar van a ser claves para determinar los puestos en el reducido. Terminar lo más arriba posible es el objetivo.

Joel Reinoso, una de las figuras del equipo, habló con Ovación y reconoció que se viene un partido difícil ante Argentino de Merlo, que hoy está tres puntos arriba del albo. Y se ilusiona: "Les decimos a los hinchas que estén tranquilos porque nosotros vamos a dar todo para lograr el ascenso". Con ese optimismo, todo es posible.

Se les viene un partido clave ante Argentino de Merlo, un equipo duro que trata de jugar bien, pero al que ya le ganaron en la primera rueda. ¿Qué partido esperás?

Va a ser complicado, ellos vienen bien. Nosotros nos vamos a enfocar en tratar de hacer nuestro juego.

Da la impresión de que podrían estar más arriba en la tabla, porque perdieron puntos increíbles con Claypole, Puerto Nuevo, Paraguayo, que son equipos que están peleando abajo...

Sí, se nos escaparon muchos puntos con equipos que venían abajo. Pero ya quedó en el pasado. Ahora tenemos que mirar para adelante y tratar de terminar lo más arriba posible en estas tres fechas que quedan.

¿Cómo está el equipo para afrontar el final del torneo?

El grupo está muy bien. Sabemos que se vienen partidos duros y los vamos a encarar de la mejor manera.

En lo personal convertiste varios goles en este último tramo del campeonato, ¿llegás con confianza para el final?

Sí, los goles siempre sirven para agarrar confianza. Estoy con muy buen ánimo para afrontar lo que tenemos por delante.

Te volviste una pieza importante para el equipo, ¿qué les pide Marcelo Vaquero antes de cada partido?

Siempre nos recalca que de ahora en más son todas finales. Por eso tenemos que tomar cada partido como tal. En lo personal, me pide que esté tranquilo y que no me vuelva loco cuando las cosas no se me dan. Y que cuando el gol no llega, tengo que ser paciente porque va a llegar solo. Eso me da confianza.

Con el paso de los partidos te vas entendiendo cada vez más con Nazareno Bartomioli, tu compañero en ofensiva...

Sí, aparte con Nazareno ya nos conocíamos de las inferiores de Central. Eso ayuda. Nos entendemos y nos llevamos muy bien.

¿Cómo llegaste a Argentino?

Llegué por intermedio de un profe que yo conocía. Después hablé con Vaquero y me interesó su propuesta de juego. Me dijo que quería lograr el ascenso y eso me convenció.

A pesar de que tuvieron un torneo con altibajos ya se aseguraron el ingreso al reducido. Deben estar tan ilusionados como los

hinchas salaítos...

Estamos ilusionados y con muchas ganas. Lo mismo debe sentir el hincha. Les decimos que estén tranquilos porque nosotros vamos a dar todo para lograr el ascenso.

Yendo a tu paso por Central, fuiste campeón en 6ª con Leo Fernández como DT y compañeros como Lo Celso, Alfani, Mansilla. Tenían un gran equipo...

Tal cual, era un gran equipo. También habíamos salido campeones en 9ª de AFA y después llegó el título en 6ª. No sólo había grandes jugadores, sino también muy buenas personas. Fue un lindo grupo.

Cuando se consagraron contra Boca ganaron 2-1 con un gol tuyo y otro de Nahuel Gómez. ¿Qué te acordás de ese partido?

Me acuerdo que arranqué ese partido como suplente. Me tocó entrar y por suerte convertí el gol del 2-1, que fue el que nos dio el campeonato.

¿Es verdad que cuando te avisaron que quedabas libre, igual quisiste quedarte y pediste jugar en la primera local?

Así fue, quería seguir jugando unos meses más en Central. Por eso propuse ir a la primera local para estar un tiempo más. Por suerte pude jugar varios partidos.

¿Te quedó alguna cuenta pendiente en Central?

Sí, poder debutar en primera. Fue lo que soñé desde chico y no se me pudo dar. Eso me quedó pendiente.

