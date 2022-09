Valenziano y Nielsen: de Uni al Mundial Seniors en Cape Town

Silvana Valenziano y Mabel Nielsen juegan al hockey desde siempre. Las dos tienen además varias cosas en común: además de superar las cuarenta primaveras, juegan de volantes en la Cuarta B -donde cosecharon varios títulos-, tienen el azul y negro de Universitario pegado en la piel y se resisten a colgar los botines, porque aunque ellas no lo digan, los palos y las bochas son sus vidas. Están en un segmento de edad, que arranca con los mayores de 35 años, en el que fieles a una vida más sana muchos siguen haciendo deportes (sin importar cual) y empiezan a formar parte de un gran mercado donde los Mundiales Seniors empiezan a cobrar auge. El hockey no escapó a ese fenómeno y ambas quedaron en la lista del seleccionado +55 que representará a Argentina en el próximo certamen ecuménico, a disputarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a partir del 1º de octubre.

Esta historia empezó en un ya lejano 2020 con un flier de un campeonato de selecciones de pista. La pandemia estaba pegando duro y un torneo en el exterior asomaba como una buena excusa para sacarse las ganas de volver a jugar. Investigaron cómo era el tema y ahí se enteraron que para participar tenían que ser parte de la Asociación Argentina de Hockey Masters y Grand Masters (AAHM&GM), entidad que nuclea a todos los jugadores masters de país, pero que funciona en Buenos Aires . Eso no las desalentó, pagaron la membresía correspondiente por lo que quedaron habilitadas para jugar en cualquier torneo organizado por dicha Asociación Masters.

“Ese torneo de pista se iba a realizar en Estados Unidos, pero no tuvo mucho quorum porque mucha gente no tenía visa y la pandemia estaba pegando duro... no se sabía bien qué pasaba. Finalmente el torneo se terminó postergando, al igual que el de césped sintético que iba a realizarse en Sudáfrica”, destacó Valenziano. Ya al ser miembro de la Asociación Argentina de Hockey Masters incluyen a las dos en el grupo de su categoría aunque para sacarse las ganas tuvieron que esperar un poco más: hasta que confirmaron la realización del torneo en la tierra de Mandela, el que será el segundo en la historia (el primero fue en Barcelona en 2018).

En el plantel había jugadoras que Valenziano y Nielsen conocían y otras que no. Dentro de las primeras estaban Cecilia Trujillo, delantera en su momento del seleccionado de Mendoza, y Male Hussay Bogani, quien había jugado en el seleccionado argentino junto a Gabriela Pazos (otra histórica de Uni) en los Juegos Olímpicos de Seul, en 1988.

equipo-clubes-1.jpg De selección. Las chicas del seleccionado argentino +55 posan vistiendo las camisetas de sus respectivos clubes.

El plantel lentamente se fue armando. Todas se entrenaron en sus clubes y en las prácticas en conjunto, que generalmente fueron los domingos, fueron rotando por distintos clubes de Buenos Aires que tenían canchas de agua y se las cedieron gentilmente. En el mes de abril, “de las 30 que estábamos entrenando la lista se recortó a 18 para participar del mundial. De esas 18, cinco somos del interior y trece de Buenos Aires”, reconoció Nielsen.

Para poder viajar cada jugadora afrontó el costo de su parte, por lo que la ayuda de los sponsors, familiares y amigos fue vital para poder concretar este desafío. Es que la Asociación Masters todavía no es reconocida por la Confederación Argentina de Hockey (CAH), como sí sucede en otros países. “Es el segundo mundial y recién ahora se están incorporando jugadoras de peso que quizás puedan presionar un poco más adelante. Igualmente de las ocho categorías posibles para ir a Sudáfrica, de Argentina van siete”, destacó Valenziano, quien será la subcapitana en este certamen.

Al referirse netamente al torneo, Nielsen contó que “nosotras debutamos el 2 de octubre, arrancamos con Chile. Después jugamos con Estados Unidos y al día siguiente con Irlanda. Tenemos un día libre y luego nos enfrentamos con Sudáfrica y Escocia. Después vienen los cruces”.

Con respecto a los rivales y las chances, ambos coinciden en que “todos los equipos son complicados y el aspecto físico va a ser determinante: no va a influir tanto la parte técnica como la parte física. Sinceramente, no sabemos con qué nos vamos a encontrar”.

A la hora de las diferencias con el resto de los equipos, Valenziano remarcó, por ejemplo, que “Holanda viaja como si fuera el seleccionado mayor, con cámaras, kinesiólogos, médicos, con todo, porque tiene su Federación atrás”. Las chicas argentinas, en cambio, no tienen esa suerte. Si hasta tuvieron problemas para conseguir los pasajes a Sudáfrica. Viajan, a la vieja usanza, de Rosario a Buenos Aires, de ahí a San Pablo para luego de una escala de doce horas (tanto a la ida como a la vuelta) en Etiopía llegar a Ciudad del Cabo y disputar el Mundial.

El plantel, conducido por Luisina Jaimes está conformado por Felicia Allona, María Julia Biotti, Raquel Duarte, Mariana Feld, Male Hussey Bogani, Silvina Llano, Alejandra Mena, María Paula Molinari, Daniela Morales, Mabel Nielsen, Adriana Pettinari, Andrea Prada, Laura Quiroz, Alejandra Sánchez, Claudia Sosa Mayo, Cecilia Trujillo, Silvana Valenziano y Adriana Pintabona.