"Que estén tranquilos en Argentina con Messi, que todavía falta para el Mundial". Dicha frase salió de la boca de Ernesto Valverde, director técnico de Barcelona. Tranquiliza pero no tanto. De hecho, Leo jugó 422 minutos de los últimos 540 para el club catalán. Y hoy tendrá más tiempo en cancha cuando comande las aspiraciones del conjunto blaugrana en la final de la Copa del Rey, ante Sevilla, a las 16.30. El estadio Wanda Metropolitano de Madrid será el escenario del encuentro definitorio, que puede darle a la Pulga su título número 31 con la camiseta del Barsa. Sí, leyó bien, 31.

Todas las luces de la escena estarán apuntadas a su figura. Será el actor principal. Un actor que siempre responde cuando lo llaman. Con 27 goles en 26 finales disputadas, Messi no suele faltar a la cita con el gol en las grandes noches del Barcelona. Luego de la de hoy, podría volver recién en el clásico liguero ante Real Madrid, el 6 de mayo.

Así como es fundamental su presencia, cuando Leo se ausenta, el equipo culé pierde a su líder. Cada año que pasa, Barcelona se hace más dependiente del rosarino.

Lionel Messi jugó 26 finales con Barcelona, de las cuales ganó 20 y convirtió 27 goles. En total, se llevó 30 títulos, igual que su genio compañero Andrés Iniesta. Pasaron ocho títulos de liga (con el noveno al caer), cuatro de Liga de Campeones, tres en Mundial de Clubes, tres Supercopa de Europa, siete Supercopa de España y cinco de Copa del Rey.

Volviendo al tema principal, la proximidad del Mundial es la cuestión. Indudablemente el combinado nacional necesita a Messi en su máximo esplendor para tener chances de campeonar. Ya quedó demostrado que cuando Leo no está por alguna lesión, la albiceleste es un equipo vencible por cualquiera.

A 54 días del arranque del certamen en Rusia, es imposible no prender velas por el estado físico del mejor de todos, más aún después de la última experiencia en Brasil 2014. "No llegó fino al Mundial, si hubiese estado bien no se sabe qué hubiese pasado en la final frente a Alemania", dijeron en el búnker argentino por aquel entonces.

En Argentina están todas las precauciones tomadas sobre la situación del crack azulgrana. Aunque en Barcelona minimizan la situación. "¿Cómo está Leo? Con ganas de ganar la Copa del Rey después del palo de la Roma. No tiene ningún problema", dicen desde España. Valverde fue un poco más allá: "Nunca vi un diagnóstico a tantos kilómetros de distancia", respondió el DT blaugrana cuando le dijeron que en Argentina se especulaba con que Messi sufría pubialgia.

Para aclarar el panorama e interiorizarse sobre su situación, Jorge Sampaoli viajó a Europa para reunirse con Leo, de manera casi inmediata.

Por todo lo dicho, será una buena oportunidad para que Lionel tenga una "alegría" en el camino premundialista. Más allá de ganar 20, 30 o 40 títulos con Barcelona, Leo cambiaría todos esos trofeos por uno solo: la Copa del Mundo.





"Messi es un extraterrestre"