Urba: Triunfazo de Atlético del Rosario en cancha de SIC

Otro penal de Manu Nogués y un posterior try, elevó la cuenta a 18-3 para Plaza que ya volcaba el trámite a su favor. Descontó SIC con un try y conversión pero Valentino Aime apoyó en el ingoal, para una nueva conversión de Nogués y el 23-10. El local apuró y volvió a acercarse con un try de Soares Gache que puso las cosas 25-17. Pese a la presión local, otra vez Plaza no se achicó y Tomás Malanos apoyó el try, que fue convertido nuevamente por Nogués para el 32-17.