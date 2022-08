Uno x uno canalla: Buonanotte fue el único que le puso algo de cabeza

Gaspar Servio 4 : Poca responsabilidad en los goles, pero nunca no pudo hacerse fuerte bajo los tres palos. De a ratos se mostró nervioso.

Damián Martínez 3 : Sufrió muchísimo en el primer tiempo , donde siempre le ganaron la espalda. No pasó casi nunca al ataque. Flojo partido.

Javier Báez 3: Flojo en la marca y sin muestras de seguridad de principio a fin. Nunca dio la sensación de que podía ser un dique de contención.

Facundo Almada 2,5: La pasó mal durante todo el partido y Retegui le ganó las espaldas varias veces. Fue partícipe directo en los tres goles del Matador.

Lautaro Blanco 4: Por su sector Tigre atacó mucho en el primer tiempo. Intentó compensarlo con trepadas, pero no pesó demasiado. en el final reventó el travesaño.

Facundo Buonanotte 5,5: Fue el más prolijo de Central con la pelota al pie y siempre intentó ir para adelante, pero nunca tuvo socios. Se cansó y fue reemplazado.

Kevin Ortíz 4: Mostró ubicación y muchas ganas. Fue prolijo con el balón, pero quedó en evidencia la falta de ritmo de la primera división. Fue reemplazado.

Mateo Tanlongo 4: Perdido en el mediocampo de un equipo que no marcó a nadie. Ese descontrol colectivo hizo que Toto jugara desorientado.

Juan Cruz Cerrudo 3,5: Se esforzó y lo único que mostró fue velocidad, pero no ganó prácticamente ninguna. Algunas corridas interesante en el inicio, pero no más que eso.

Gino Infantino 5: Flotó en tres cuartos en el primer tiempo e intentó jugar, pero no tuvo desequilibrio. Encontró el gol y aportó el empate. No fue conductor.

Franco Frías 4: Livianito en ofensivo, pero no lo asistieron nunca. Tuvo una que se generó el mismo pero remató con poca potencia de cara a Roffo.

Ingresaron:

Alejo Veliz 4: Entró con el equipo en desventaja y no llegó ninguna. Lo de siempre, le puso ganas, pero su presencia pasó inadvertida.

Alan Marinelli 4: Transcurrió el partido sin entrar demasiado en juego. No pudo hacer nada para colaborar con el equipo.

Fabricio Oviedo -: Poquitos minutos en cancha. Tuvo una sola e intentó desde lejos, pero su remate se fue desviado.

Ismael Cortez -: Ingresó en el final y se paró como lateral, pero con un Tigre que ya casi ni atacaba. Prácticamente no tocó la pelota

Carlos Tevez, el DT 3: La apuesta de los pibes no le salió, pero lo más preocupante fue que Central fue más de lo mismo y que no tuvo reacción después de lo sucedido en Córdoba. A su equipo le hicieron un gol a los 28 segundos y cuando lo empató no supo jugarlo de otra forma.

No ingresaron: Jorge Broun, Juan Rodríguez, Fernando Rodríguez, Francis Mac Allister, Marcelo Benítez, Tomás O'Connor, Franco Bustos Glavas, Gustavo Ramírez.