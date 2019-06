"Uno de los mejores equipos fue el de los carasucias"

¿Seguís a Central?

Sí, soy futbolero y cada vez que puedo veo los partidos. Además, soy un eterno agradecido al club por haberme formado y permitido lucir esa camiseta. También soy de criticar cuando las cosas no salen como uno desea.

¿Qué te acordás de tu época en el club?

Que teníamos un gran equipo y éramos casi todos de las inferiores. Nos habían bautizado "los carasucias". Estaban el Pelado Boggio, Silvio (Andrade), David (Bisconti), Juan (Pizzi), Santoro, el Patón (Bauza), Lanari, Picote (Trivissono), Pipo (Falaschi) y Ariel Cuffaro Russo, que era uno de los más grandes y serios del plantel, entre otros.

El famoso equipo de don Angel.

El mejor equipo que integré en Central fue ese, el de los carasucias. Don Angel nos daba mucha tranquilidad y libertad para jugar sin temor. Nos decía: vayan, hagan lo que saben y diviértanse. Zof era un entrenador que cuidaba mucho a los jugadores, sobre todo a los más chicos.

¿Te marcaron los dos goles que le hiciste a Newell's?

Ni hablar. Además fueron los goles más lindos. También recuerdo el triunfo en la Bombonera tras 25 años sin poder hacerlo. Me marcó esa época, es la verdad. Por eso siempre tengo muy presente al club.

¿Te sorprendió cuando la actual dirigencia echó al Patón Bauza al poco tiempo de haberle dado al club la Copa Argentina?

Lamentablemente el fútbol tiene esas cosas. Cuando los resultados no se dan, el fusible siempre es el técnico y a la dirigencia no le importa nada si el entrenador ganó algo importante. Es como que se defienden ellos y no respaldan a la persona que le dio mucho al club. El Patón es una excelente persona y habría que tenerle más respeto. Además, quiere de verdad a Central.