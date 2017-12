Uno defiende según cómo te atacan

¿Defender con tres o con cuatro? Sampaoli tiene su postura: "Me parece una discusión antigua en relación a lo que sucede en una cancha de fútbol, donde uno muchas veces no decide cómo defender, porque el rival también juega. Uno defiende según como te atacan. Las defensas impares tienen que ver con los ataques pares. Si vos defendés en igualdad numérica y te atacan cuatro, tenés que defender con cinco. Si te atacan tres tenés que defender con cuatro, y si te atacan dos tenés que defender con tres. Quiere decir que eso no lo define uno, sino el rival", explicó el DT.

