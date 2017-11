Unión (A) está a un pasito

Unión de Alvarez quedó a un paso de culminar un año excepcional en la Rosarina. Goleó al descendido Argentino de local por 4 a 2 y se aseguró el primer lugar. En tanto, Newell's obtuvo un triunfo clave en su visita a Río Negro 1 a 0 y quedó prácticamente a salvo del descenso. Los rojinegros recibirán al campeón del Ivancich en la próxima fecha y si la visita suma un punto, o Pablo VI no derrota a Tiro Federal, dará la vuelta olímpica.

Unión no tuvo problemas en vencer a Argentino pero no pudo festejar porque Pablo VI goleó también: fue 4 a 1 a Unión Americana. Central, que tenía una mínima chance, perdió todas por la derrota ante Tiro Federal, mientras que Río Negro quedó al borde del descenso pero también Mitre, que perdió en Pérez 3-2 con Oriental, que al igual que Newell's sumó oro en polvo.

Adiur obtuvo una gran victoria para zafar, 3-0 sobre Alianza. Y Córdoba sigue complicado con el 1-1 con Sportivo de Alvarez.