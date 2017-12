Uni y Talleres, por el ascenso

Universitario y Talleres de Arroyo Seco disputarán esta noche a partir de las 22 en cancha de Newell's el duelo definitorio del cuadrangular final por el segundo ascenso del certamen local primera B. Previamente, a las 20, chocarán por el tercer lugar Calzada y Garibaldi de Fray Luis Beltrán.

Talleres y Uni ganaron sus dos duelos previos en el cuadranguar y ahora buscarán mano a mano el pasaje que les permita acompañar a Newell's (campeón de la fase regular) a la divisional A2. El domingo , en la segunda fecha, Talleres de Arroyo Seco superó a Garibaldi por 86 a 73 y Universitario se impuso a Calzada 79 a 68.

En primera C se espera por la confirmación de la fecha y estadio, y participarán Timbúes, Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Edison y San Telmo de Funes.

Mientras tanto, en el certamen femenino de primera división, esta noche desde las 21.30 se jugará el primer capítulo de la serie final entre Ben Hur y Atalaya. El duelo será en el estadio "Nicolás Rado" de la BH, mientras que la revancha se llevará a cabo el sábado a partir de las 20 en el "Alberto Ornati", del Azul.

Y en inferiores el Sub 14 femenino Copa de Plata lo definirán Saladillo con Temperley, mientras que en el Sub 16 Copa de Oro Central espera por el ganador de Atalaya-Ben Hur.