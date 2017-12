Uni, el campeón que festejó por duplicado

En la primera división de caballeros, Universitario cerró un año casi perfecto. Y ese "casi" sólo tiene lugar si se pone a consideración que no obtuvo el título de Liga Nacional, que de por sí, es dificilísima para todos. Pero ganó nada más y nada menos que dos de los tres torneos que jugó, celebró por duplicado, en menos de una semana.

El conjunto dirigido por Michel Ocaña Zahler tenía como gran objetivo de la temporada quedarse con el Interasociaciones Rosario-Córdoba, ya que desde la vuelta del certamen, hace tres años, había mirado las definiciones desde afuera. Ahora, a sabiendas de las potencialidades de su equipo, la vista estaba puesta ahí. Se sabe, los equipos de caballeros de Rosario disputan dos Interasociaciones, con Córdoba y Paraná, pero es en el que enfrenta a equipos de La Docta en el que se choca con rivales más exigentes, de otra jerarquía. Lo logró. Y también sumó el Interasociaciones con Paraná, como si fuera poco dándose el gusto de vencer a otro rival de alto nivel, el Jockey rosarino.

El primer título llegó el domingo 26 de noviembre, ante Uni de Córdoba, con una victoria clara por 3 a 1 en el estadio Mundialista y tras haber eliminado a Jockey en definición por penales en semifinales. El segundo llegó el sábado pasado, el 2 de diciembre, ya entrada la noche, venciendo sobre la hora otra vez a Jockey y luego de eliminar en semifinales a otro coterráneo, GER.

La U rosarina encontró, después de mitad de año, un funcionamiento que fue creciendo hasta hacer, con la mixtura de juventud y experiencia el combo ideal.

En la Liga Nacional A que se jugó en Mendoza terminó 6º, aunque con muy buenos partidos y pisó el acelerador más allá de agosto, potenciada por "los más chicos", jugando a un nivel superlativo y entonados en la confianza tras el histórico título que consiguieron en Salta con el seleccionado mayor: el Campeonato Argentino. Muchos de esos mismos "pibes" fueron medalla de plata en el Argentino Sub 21 de Rosario. No es un dato menor que los juveniles Agustín Ballarini y Franco Harte y Leo Del Palacio, un poco más grande, hayan sido convocado a entrenar con Los Leones pasada esa mitad de año.

Como bien dijo el capitán Emiliano Avaca en la previa de una de las finales, "los niños crecieron" y se acoplaron perfectamente a la experiencia de, entre otros, Charly Young (hijo), quien se retiró el sábado, con el título que otra vez celebraron en el Mundialista. El propio Avaca, que había vuelto "para ser campeón", dijo que ahora "estos pibes te quitan las ganas de irte, encima nos quedó ese gustito de la Liga Nacional...".

Uni logró ser, a juzgar por los resultados, el mejor equipo rosarino esta temporada (Jockey fue 3º en la Liga Nacional, con gran mérito también). Pero logró serlo también porque consiguió una identidad de juego que supo hacer regular más allá de que a los caballeros la competitividad se les complique. No son pocos los fines de semana en que se encuentran "parados", porque no son demasiados los conjuntos que tienen para enfrentarse.

Con dos títulos bajo el brazo en menos de siete días, la U se encontró con las respuestas a los interrogantes de los últimos años. ¿Por qué buenos partidos y malos resultados? El equipo tenía que crecer y creció. Y sacó credenciales de tener el futuro (inmediato) asegurado.

Los que lo hicieron posible

El plantel de Uni campeón, es el siguiente: Agustín Ballarini, Martín Mariani, Esteban Astegiano, Leo Del Palacio, Lucas Harte, Franco Harte, Facundo Harte, Sebastián Quattrín, Emiliano Avaca, David Rodríguez, Franco Romani, Ramiro García González, Patricio Llanos, Santiago Micaz, Gino Romani, Alfonso Todeschini (foto), Alex Vernaschi, Iñaqui Alvarez, Carly Young y Luca Araoz. DT: Michel Ocaña Zaher; DT: Ernesto Lucero; PF: Facundo Acevedo.