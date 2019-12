Una vida Nocturna, por un regreso exitoso

Con un programa de nueve competencias condicionales, el Independencia abrirá sus puertas desde las 14.30 para darle vida a la penúltima jornada de la temporada.

La ausencia de un cotejo de jerarquía no le restará interés a la reunión. Y en ese tono habrá que “dejar el postre” de lado porque lo mejor de la cartelera fue diagramado en el inicio. Será en el marco del premio “Barrio Alberdi”, donde nueve veloces le pondrán la cuota de vértigo al kilómetro.

Luego de una marcada pausa se producirá el retorno de Una Vida Nocturna, quien volverá a competir en la distancia de sus comienzos (3º local y 3º en San Isidro).

No sólo deberá sortear la siempre complicada reprise, sino también la actualidad de varios rivales, entre ellos, los rendidores Dance on Wind y la zaina New Glory.