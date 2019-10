Una verdadera marea negra

Nueva Zelanda goleó a Canadá en su segunda presentación y volvió a ocupar la posición de privilegio del grupo B del Mundial. Fue un lapidario 63-0 en el Oita Stadium donde los hermanos Jordie, Scott y Beauden Barret continuaron haciendo historia en los hombres de negro al jugar juntos de titular y al marcar un try cada uno.

Los All Blacks salieron a pasar por encima a su rival. Desde la salida, recuperaron la pelota y antes del minuto llegaron al ingoal, aunque no fue try porque la pelota quedó encima de un jugador canadiense. Fue el preludio de lo que vendría. El bicampeón del mundo apareció en todo su esplendor. Fue una maquinita imposible de detener para Canadá.