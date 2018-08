La organización del Abierto de tenis de Estados Unidos aclaró hoy las políticas sobre los cambios de vestimenta de los jugadores durante los partidos y consideró que la francesa Alize Cornet no debió haber sido advertida por dar vuelta su camiseta en la pista en su encuentro de primera ronda.

"Lamentamos que ayer se considerara una violación del código a la señora Cornet. Hemos aclarado la política para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Afortunadamente, sólo se le impuso una amonestación sin ninguna penalización ni multa", indicaron en un comunicado los organizadores.

El US Open indicó además que, si las jugadoras así lo desean, pueden cambiarse de ropa en un sitio más privado, sin que ello se considere un descanso para ir al baño.

Al mismo tiempo, los organizadores reiteraron que los tenistas pueden cambiarse la camiseta cuando estén sentados en las sillas de jugadores, sin que ello se considere una violación del código.

La tenista aceptó las disculpas que ofrecieron los organizadores, a la vez que minimizó el hecho. "Creo que es muy justo por parte de ellos disculparse conmigo y realmente lo aprecio", expresó Cornet.

"La dimensión que tomó es enorme. Cuando me desperté esta mañana, no pensé que esta violación del código se hiciera tan famosa en menos de 24 horas", remarcó la jugadora.

"Estoy realmente sorprendida, porque en la cancha realmente pareció un error del árbitro y nada más. Y así es como lo tomé", añadió.

La polémica se generó a partir de lo que sucedió con Cornet en el partido que perdió en la primera ronda ante la sueca Johanna Larsson. Después de la pausa de diez minutos entre el segundo y tercer set que ambas jugadoras se tomaron por el intenso calor, la francesa regresó a la pista sin notar que tenía puesta al revés su camiseta.

Cuando Cornet lo advirtió mientras estaba por reanudarse el partido, se la quitó de inmediato y se la volvió a poner de manera correcta en unos pocos segundos. Sin embargo, en ese momento el árbitro del partido le aplicó un "warning" (una advertencia) por conducta indebida. En caso de recibir otro, el jugador sancionado pierde automáticamente un punto.

La francesa, ubicada en el puesto 31 del ranking, protestó por la sanción, pero el umpire Christian Rask se mantuvo en su fallo y explicó que el reglamento no le permitía quitarse la camiseta en el medio de la pista.

La WTA, el ente que regula al tenis femenino, respaldó el accionar de Cornet y aclaró que no violó ninguna regla del organismo. "La violación del código que le aplicaron a Alize Cornet durante su primer partido en el US Open fue injusta y no se basó en una regla de la WTA", dice el comunicado que publicó el organismo.

"La WTA no tiene ninguna regla contra un cambio de atuendo en la cancha. La WTA siempre ha sido y siempre será pionera en los derechos de las mujeres y los deportes femeninos. La violación de este código se hizo bajo las reglas de Grand Slam y nos complace ver que la USTA (la Asociación de tenis de Estados Unidos) ahora ha cambiado esta política. Alize no hizo nada mal", completó la WTA.

El apercibimiento a Cornet había despertado fuertes críticas por considerarlo sexista, entre ellas las de Judy Murray, la madre del exnúmero uno del mundo, Andy Murray. "Alize Cornet tenía la camiseta al revés. Se cambió en el fondo de la pista y recibió una violación del código por conducta antideportiva... Pero los hombres pueden cambiarse las camisetas en la cancha", criticó Judy Murray en su cuenta de Twitter.

En tanto, durante sus respectivos comentarios televisivos, la exjugadora Casey Dellacqua calificó el hecho como "ridículo", mientras que la estadounidense Bethanie Mattek-Sands lo consideró "flojo".