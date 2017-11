Una tarde para el olvido del cahrrúa en el Gabino Sosa

Con un paupérrino albitraje de Sebastián Habib y dos distracciones, Córdoba perdió ante Cañuelas por 2 a 1 en Tablada. El equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo hizo todo para quedarse con la victoria pero los fallos del juez lo limitaron para seguir escalando en el torneo de Primera C. Ahora, el Matador debe enfocarse en los próximos encuentros que disputará, el miércoles ante Excursionistas y el sábado ante Merlo en el Gabino Sosa.

Después de dos victorias consecutivas ante El Porvenir (1-0) y Berazategui (4-0), el charrúa llegaba de la mejor manera para enfrentar al rojo de Cañuelas. Era la oportunidad de lograr el tercer triunfo al hilo y seguir escalando en la tabla de posiciones. Pero todo quedó en la nada, Córdoba perdió y a comenzar de nuevo.

A pesar de la derrota, el local tomó la iniciativa y jugó en el campo rival. A los 12', en una perfecta habilitación de Sánchez para Lazo, el ex canalla sacó un remate esquinado y el guardavalla visitante en una reacción formidable detuvo en dos tiempos.

Córdoba siguió siendo el dueño de las acciones y a los 25' Yassogna de cabeza hizo lucir nuevamente al golero rojo. Pero a los 32', la defensa local quedó mal parada en el retroceso, Guzmán mandó un centro al área y Soria, de arremetida, con un remate preciso venció a Ojeda. El charrúa no claudicó en ir a buscar la igualdad pero chocó con la férrea defensa visitante.

El complemento fue un calco del primero, el dueño de casa manejó las acciones pero en el mejor momento llegó el segundo de la visita a los 72' con tanto de Soria.

En el final, el charrúa presionó a su rival y contó con dos situaciones para descontar por intermedio de Pereyra y Lazo, a los 75' y 89'.

A los 90', llegó la falta de Ortiz sobre Pérez, el juez sancionó penal y Delgado canjeó por gol. El charrúa fue por la igualdad. Y en el tercer minuto adicionado, Pereyra fue derribado dentro del área y el árbitro dejó seguir la jugada.