¿Una solución para Sampaoli?

Cuando Darío Benedetto se rompió el ligamento cruzado el domingo pasado ante Racing en la Bombonera una de las primeras reacciones fue que "se perderá el Mundial de Rusia". Lo correcto era sostener que se quedó sin chances de pelear por un lugar en la lista porque quién podía asegurar que iba a ser convocado. La realidad indica que, más allá de lo fatídico por la gravedad de la lesión, quizás le solucionó un inconveniente al director técnico de la selección nacional Jorge Sampaoli. Porque el Zurdo tiene una variedad de atacantes para elegir, uno de ellos un nombre muy resistido en el último tiempo pero con mucha ascendencia entre sus compañeros como Gonzalo Higuaín. El propio Zurdo le abrió la puerta a un posible retorno cuando señaló días atrás que "estará en nuestra evaluación final y va a ser responsabilidad totalmente mía si está o no".

Mauro Icardi y Darío Benedetto fueron nombres que el entrenador convocó desde que asumió en la búsqueda del nueve titular. Uno de los temas que más preocupaba al entrenador casildense era la falta de goles, que no pudo resolver con ninguno de los dos mencionados. En la variedad de nombres que tiene en carpeta el Pipa xeneize quedó descartado y en carrera figura con mayor fuerza Higuaín, que conoce no sólo al grupo sino que hace tiempo que integra el combinado albiceleste. En esa puja aparece Icardi, pero el ex Newell's perdió puntos no sólo por sus actuaciones que no fueron demasiadas fructíferas sino por el hecho de haberse bajado de la gira por Rusia para jugar los dos últimos amistosos: ante los rusos y Nigeria por una lesión. La realidad es que más allá de las presunciones Benedetto no tenía asegurado un lugar en Rusia, aunque la baja quizás le generó al entrenador más una solución que un problema. Ahora hay un nueve menos para elegir como opción.

