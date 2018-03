Con la ventaja de jugar con el 10, varios futbolistas buscarán el pasaje a Rusia en el choque ante Italia

Una prueba, la primera de las últimas con destino a Rusia. Un amistoso en el que varios futbolistas se jugarán la chance de sacar pasaje al Mundial, con la ventaja de tenerlo a Lionel Messi entre los once. El plus que tiene la selección argentina, la ventaja que deberán saber aprovechar los que aún no tienen la certeza de quedar entre los 23 elegidos. ¿El extra? El rival será Italia, una selección que se quedó afuera de la gran competencia e inicia su recuperación. El cotejo se jugará desde las 16.45 en el estadio Etihad, de Manchester City, con el arbitraje del inglés Martin Atkinson y transmisión de TyC Sports.

La formación estará liderada por Messi, e incluirá la presencia de futbolistas que se jugarán una de las últimas chances de integrar la nómina que será anunciada el próximo 14 de mayo, cuando el DT Jorge Sampaoli termine de evaluar este choque, el del martes próximo ante España, y las actualidades de los que no viajaron a esta gira.

En esta prueba, difícil sin dudas por lo que representa Italia como rival más allá de su presente, el primero que se juega un lugar es el arquero Wilfredo Caballero, quien a los 36 años debutará en la mayor (fue campeón mundial Sub 20 en 2001 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004) y es aspirante a ocupar la tercera vacante del puesto que ya tiene a Sergio Romero como titular y a Nahuel Guzmán como suplente.

En la defensa estarán a prueba los laterales campeones de la Sudamericana con Independiente. Por derecha debutará Fabricio Bustos y por izquierda Nicolás Tagliafico. Y para la zaga estará Fazio como compañero de un Otamendi que tiene el puesto ganado.

Leandro Paredes tendrá la chance en el medio, acompañando a un titular indiscutido como Biglia; mientras que Lanzini (ex River, hoy en West Ham) deberá ganarse la confianza para ser socio de Messi. Otro que es fija en Rusia y será titular es el rosarino Angel Di María. Y el 9 de área será Higuaín, quien vuelve tras más de nueve meses sin lucir la albiceleste.