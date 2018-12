Una prueba a la medida de Mr. Vettel en el Independencia

A la espera de la última jornada de la temporada 2018 a llevarse a cabo el domingo venidero, el Independencia va calentando motores concretando una atractiva jornada de diez competencias condicionales desde las 14.30.

La cartelera servirá para homenajear a destacados atletas de nuestra ciudad, quienes han llevado a lo más alto al deporte rosarino en cada uno de los distintos rubros en los que tocó intervenir.

La jornada no contará con una carrera de jerarquía, aunque ello no le restará interés. Como el caso del cotejo que se resolverá en 6º turno, donde seis veloces de 5 años y más -ganadores plurales- animarán el premio "Fernando Carlomagno" (1.200 metros).

Dentro de un lote parejo, Mr. Vettel encuentra una buena ocasión para recuperar su mejor nivel. Reaparece tras un prudencial descanso en una categoría más accesible y le tocó una suelta ideal para unir ambos extremos de un viaje.

El hijo de Storm Surge deberá sortear varios escollos, tales los casos de la zaina Old Bold, que reprisó a fines de octubre dejando inmejorable impresión. O como el caso de Why Plus, quien trituró a sus rivales el pasado domingo y Al Dioni -debutante en el óvalo local-, con una cartilla que invita a considerarlo a la hora de las apuestas.