Una oportunidad que no puede dejar escapar para meter presión

Es tan lineal el análisis que hay que hacer en la vida deportiva de Boca en estos días que no hay margen para el error, como la vida misma del equipo de Miguel Angel Russo. Porque a esta altura del campeonato no hay ninguna licencia que se pueda permitir. Es ganar y esperar que después River tropiece en La Plata. Si eso no ocurre hoy, Boca la seguirá peleando hasta el final, pero siempre sabiendo que no podrá desentenderse de lo esencial: ganar.

Hace desde el reinicio de la competencia que Boca viene haciendo bien los deberes. Sucede que el mayor inconveniente que encontraron Russo y sus dirigidos es la buena marcha del equipo de Marcelo Gallardo, que obtuvo el ciento por ciento de los puntos que disputó en este 2020. Y contra eso los xeneizes tienes poco por hacer.

¿Qué es lo mejor que tendrá Boca hoy en su estadio? El rival. Es que el equipo de Russo recibe al peor de la Superliga como lo es el colista Godoy Cruz. En los papeles, Boca no debiera tener inconvenientes sacarse de encima al Tomba, más después de lo que fue la goleada en Santiago del Estero.

De todas formas será 90 minutos en los que Boca también deberá hacerle frente a la presión de que sólo le cabe un resultado.

Con nueve puntos en disputar, para Boca no ganar será una acción suicida. El funcionamiento lo tiene aceitado y los nombres serán los mismos. En todo eso confía el entrenador para creer que le meterán a River la presión necesaria.