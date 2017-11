Una misionera es la primera y única jueza principal de B Nacional

Estela Maris Alvarez de Olivera es misionera, tiene 39 años y 13 años de árbitra de AFA. Es la primera y única mujer que dirigió como jueza principal en partidos de Nacional B y Federal A. "Estoy orgullosa de mis compañeras. Que a Gisela le fuera bien era bueno para todas y deseo lo mismo para Mariana en el partido de Newell's y Patronato". Esta mujer, profesora de educación física, madre de una nena de 3 años, preceptora y jugadora de hockey, dice que puede vivir de su profesión arbitral pero no descuida los demás trabajos "porque esta es una carrera tan corta como la del jugador".

Dice que le ha sacado tarjeta roja a más de un jovencito por sólo decirle que "el futbol no es para mujeres", porque no tolera la discriminación. "Si supieran el esfuerzo que hacemos, cómo nos preparamos y rendimos, no dirían esas barbaridades: no las dejo pasar, no sólo por mí sino por las chicas que seguirán esta carrera", señaló.

Alvarez de Olivera dijo que si ya hubo una mujer arbitrando en el Mundial Sub 17 de varones, no descarta que pronto se tenga en cuenta a mujeres como juezas del Mundial de mayores. "Yo no creo que llegue, pero querría dirigir en la Superliga y ver a las chicas que se están proyectando en un Mundial: sería una gran satisfacción, un verdadero logro para todas nosotras".