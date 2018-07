La llegada de varios jugadores de la mano del representante Pedro Aldave generó diversas lecturas. Atendibles según desde donde se lo mire. Parado desde un sector se puede sostener que da una mano valiosa para el arribo de futbolistas que De Felippe necesita y exigió. No es ninguna novedad que Newell's sigue transitando el camino de las dificultades económicas y no tiene dólares como para salir al mercado a buscar los apellidos que quisiera. Encima no concretó hasta el momento ninguna transferencia, algo que exigió el juez Bellizia. Es cierto, tampoco hubo un movimiento intenso durante este tiempo y tampoco Ñuls cuenta con nombres apetecibles. Entonces, se queda con lo que puede o le acercan. Desde otro lugar también está la cuestión del negocio. Aldave es empresario que vive del fútbol. Y si está la veta para aportar jugadores lo hace, como ya lo hizo no sólo con la actual CD sino con las pasadas. Incluso la de Eduardo López. No pasa (o pasaría) por la cuestión sentimental por "amar" los colores del club, eso sería romanticismo tribunero. Sí es verdad que abre la puerta y empuja para que arriben algunos nombres importantes y otros no tanto. Es negocio y una mano lava la otra.