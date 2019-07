Las Leonas tenían todo listo para los Juegos Panamericanos, pero una de ellas decidió dar el portazo: Lucina Von der Heyde no irá y contó los motivos: "Es personal, siento que hoy no estoy comprometida como tengo que estar con el equipo y conmigo. Siento que es una falta de respeto para las jugadoras y el cuerpo técnico no estar al 100%". La reemplazará en Lima Giselle Kañevsky.