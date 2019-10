Una izquierda dura de domar

Central tiene problemas sobre la izquierda. Decididamente. Es el sector del campo donde el equipo no encuentra el punto de desequilibrio y a esta altura hasta cabría la pregunta si sólo es cuestión de intérpretes o de funcionamiento. Pareciera de ambas, pero la primera (el no dar en la tecla con el jugador indicado) tiene muchísima más exposición. Por eso siempre fue puesto bajo la lupa el rendimiento de Diego Zabala y en estos últimos encuentros el de Joaquín Pereyra. Uno que arrancó como titular pero que perdió el puesto por bajas producciones y otro que cuando le tocó hizo poco para mantenerse entre los once. Hubo otros intérpretes que transitaron el carril y justamente con mejores performances, pero se trataron de momentos aislados.

Con este inconveniente que se plantea no se quiere decir que el equipo de Diego Cocca es un relojito suizo y que sólo por el carril izquierdo muestra algunas deficiencias. Ni cerca de eso. Los problemas futbolísticos exhibidos por el canalla (a excepción de gran parte del partido ante Patronato y todo el encuentro contra Racing) fueron más bien generales, pero sin dudas los inconvenientes en la izquierda son más elocuentes. Es el único puesto en el que Cocca se atrevió a cambiar jugadores sin la obligación de hacerlo.

Hoy no hay dudas de que tanto Zabala como Pereyra son los futbolistas que pagan los platos rotos. No porque sean o hayan sido los puntos más bajos del equipo (en ocasiones hubo otros de mayor intrascendencia) sino que en cierta forma fueron expuestos para desempeñar un rol que, está a la vista de todos, no les sienta.

Durante la pretemporada a Cocca se lo consultó varias veces sobre las razones de Zabala a la izquierda. El DT siempre le apuntó a lo mismo, dijo que sabía que no le podía pedir velocidad y desborde al ex Unión porque no era una de sus principales características, pero adujo que su capacidad de juego le iba a permitir mayor asociación con el resto. La cosa no le funcionó. Salvo en el segundo tiempo contra Talleres (en el primero lo hizo de manera muy floja y eso fue reconocido hasta por el propio futbolista), en el que tuvo algo de incidencia pero sobre todo fue determinante con su gol, en el resto de los partidos siempre fue uno más.

Haberse mantenido en ese nivel bajo hizo que Cocca en un determinado momento entendiera que debía buscar otra alternativa. Fue así que apareció en escena Pereyra, quien lleva dos partidos como titular. Pero los resultados quedaron a la vista de todos. No sólo tuvo poca incidencia en el juego en el mejor partido del canalla en el torneo (frente a Racing), sino que el pasado fin de semana tampoco tuvo un aporte importante. En cancha de Lanús sí quedó más evidenciada más que nunca su predisposición a tirarse hacia el centro del campo. Lo hace por una cuestión lógica, por características. Lo cierto es que ese sector sigue sin ser explotado. Siempre hubo una clara intención de parte del equipo de volcar su juego por derecha, sobre el lomo de Ciro Rius.

Hubo momentos en los que el equipo lastimó también por izquierda, pero fueron raras excepciones. Se recuerda, por ejemplo, el partido con Patronato, donde Maximiliano Lovera todo lo que generó lo hizo por allí. Incluso Cocca dispuso en otros partidos que fuera Lucas Gamba el jugador apuntado. En el clásico el técnico lo mandó a la cancha para que se estacione sobre Gabrielli y realizó algunos movimientos interesantes, aunque sin generar el desequilibrio pretendido También contra Racing.

Las alternativas tampoco abundan y el plantel no cuenta con muchos más jugadores capacitados para desempeñarse en esa función. Quizá el más indicado es Nicolás Colazo, pero si hasta aquí el DT no acudió a él es porque no lo ve en condiciones de asumir ese rol. Encima en el último partido lo tuvo que utilizar de manera obligada como lateral por izquierda.

Amén de los motivos que haya, al equipo le falta pimienta en un sector en el que tampoco tiene un lateral de las características de Parot, que aproveche cuando el volante se cierra para pasar al ataque con decisión. Brítez tiene otras características.

No resulta un mero detalle que el único cambio por decisión propia de Cocca haya sido el de Pereyra por Zabala. Una clara muestra de que el técnico y también el equipo no hayan podido encontrar la forma de domar y potenciar la izquierda.