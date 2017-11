Una goleada charrúa para seguir escalando en la tabla

Córdoba se hizo fuerte en Berazategui y en una gran producción colectiva goleó al naranja por 4 a 0. El elenco de barrio Tablada cosechó la segunda victoria al hilo y quedó a dos puntos de Ituzaingó, equipo que está clasificando como noveno al reducido. Los ex canallas Cristian Yassogna, Renzo Funes, Lucas Lazo y César Delgado fueron los autores de los goles del equipo dirigido por Cuffaro Russo.

Después de haber logrado la primera victoria ante El Porvenir (1-0) en el Gabino Sosa, los charrúas tenían la oportunidad de acentuar la levantada ante el golpeado Berazategui, rival directo en la tabla de los promedios.

El trámite comenzó de la mejor manera para el Matador, porque al minuto del encuentro, Federico Ferrari mando un preciso centro al área local y Cristian Yassogna con un remate cruzado estampó el 1 a 0 para el charrúa.

Con el resultado a favor, la visita manejó el trámite y a los 17' Renzo Funes marcó el segundo tanto (el primero en Córdoba). El mediocampista recibió un perfecto pase de Diego Migueles y con un tiro esquinado desde afuera del área clavó el 2 a 0.

Los dirigidos de Cuffaro Russo fue por más y contaron con dos situaciones para aumentar. A los 40', Sánchez en una inmejorable posición la tiro afuera y a los 45' Ferrari enfrentó al golero local y su remate salió al lado del palo derecho.

El complemento fue un calco del primero. Córdoba tomó el control de las acciones y cuando se lo propuso amplió la diferencia en el marcador. A los 68', Migueles realizó una gran jugada personal, habilitó a Lazo, el ex canalla definió a la salida de guardavalla y marcó el 3 a 0.

Y en el final llegó la frutilla del postre del cotejo con el tanto del Chelito Delgado desde los doce pasos. El ex canalla armó una jugada maradoniada, arrancó en el mediocampo, eludió a 5 jugadores, sacó un centro y el defensor local la frenó con la mano. El árbitro Suárez sancionó penal y el delantero lo canjeó por gol y fue el 4 a 0.

Córdoba mostró la mejor versión en el torneo, jugó un gran partido, goleó a Berazategui y conquistó el 2ª triunfo al hilo.

El domingo recibe a Cañuelas en el Gabino Sosa con la idea de sumar otra victoria para quedar en zona de reducido y olvidarse de la tabla del promedio.