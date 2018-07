Para completar el plantel con los refuerzos que restan por llegar habrá que esperar. Al menos en el puesto de volante central, que es una de las prioridades para Edgardo Bauza. Es que desde Gimnasia y Esgrima La Plata se comunicaron ayer con la dirigencia de Central, a la que le hicieron saber que no se iban a desprender de Fabián Rinaudo, el preferido del Patón. Es más, esta postura generó cierto malestar en Arroyito por los vaivenes que planteó el Lobo a lo largo de la negociación. Más allá de eso, Fito Rinaudo no jugará en Arroyito pese a alguna charla más que podrían tener los dirigentes de ambos clubes. De esta manera se abre un nuevo escenario, con la obligación de activar otras opciones que si bien estaban en carpeta no formaban parte de las prioridades.

Si hay un puesto en el que Bauza insistió ni bien puso un pie en Arroyito ese es el del volante central. Y el nombre, inexorablemente, era el de Rinaudo. Por eso Central puso en marcha la negociación con Gimnasia. Pero la novela duró hasta ayer, cuando desde el Lobo informaron que el mediocampista, con quien la dirigencia canalla ya tenía un acuerdo de palabra respecto a su contrato, no iba a ser negociado.

Ahora lo que tendrá que hacer Central es acelerar un poco con las opciones que quedan en pie. Y las alternativas que hay se conocen. Al menos algunas, ya que hay algún que otro nombre (que está en el fútbol argentino) por el cual la secretaría técnica está trabajando.

En paralelo con lo de Rinaudo, en Central averiguaron condiciones por Abel Aguilar, el colombiano que formó parte del seleccionado cafetero en el Mundial de Rusia y que se encuentra con el pase en su poder ya que a que fines de junio se le venció el contrato con Deportivo Cali.

Ayer desde el entorno del jugador le confiaron a Ovación que las charlas se mantienen, pero que le es imposible tomar una decisión hasta que Central no ponga sobre la mesa una oferta formal. Desde lo económico sería una operación viable y el visto bueno de parte de Bauza está, pero todo se encuentra todavía en etapa de análisis.

Bauza siempre habló de un volante central de "determinadas características" y con eso apuntaba a un jugador que se destaque por su capacidad para marcar. Por eso uno de los primeros apuntados fue Sebastián Pérez. Siempre se dijo que el también colombiano, ex Atlético Nacional de Medellín y hoy en Boca, estaba fuera del alcance económico de los canallas, pero ayer una de las fuentes consultadas indicó que mientras no se cierre con otro jugador el futbolista cafetero será una alternativa.

Todo esto obligará a Central a conseguir un futbolista que se encuentre bien desde lo físico y con el mayor rodaje futbolístico posible, por la sencilla razón de que por más rápido que llegue será a unos pocos días del inicio de la competencia (el jueves 2 de agosto el equipo canalla jugará ante Juventud Antoniana por Copa Argentina). Con Rinaudo fuera de carrera desde ayer, la búsqueda inmediatamente tomará otro color.