Una figura del fútbol alemán no irá a Qatar porque "ese país no respeta los derechos humanos"

Philipp Lahm, ex capitán del seleccionado germano y actual director de la Eurocopa 2024, avisó que no irá al Mundial por la política represiva del país organizador

Philipp Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014, adelantó que no asistirá a Qatar 2022 porque en ese país "no se respetan los derechos humanos".

El ex futbolista Philipp Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014 y referente a nivel mundial, adelantó que no asistirá a Qatar 2022 por considerar que en ese país "no se respetan los derechos humanos".