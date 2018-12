Una fiesta en las cuatro hectáreas entre Jockey y Barbarians

Como es ya tradicional en esta parte del año, esta tarde se disputará en las cuatro hectáreas la 32ª edición del tradicional encuentro entre la primera división del Jockey Club y el Barbarians Team Argentina. El partido principal, que comenzará a las 18, será el corolario de una larga jornada que tendrá varios partidos preleminares. Según informó el club anfitrión, los no socios podrán ingresar al predio por Juárez Celman.

El plantel de Barbarians Team Argentina este año estará integrado por: Tomás Kelly (Pucará), Guido Romandetto (Pucará), Tomás Leonori (GER), Guido Randisi (Duendes), Diego Fortuni (Universitario de Salta), Luciano Santángelo (Logaritmo), Joaquín Tomba (Marista), Joaquín Schierano (CRAI), Nicolás Sánchez (Duendes), Mauricio Caram (Marista), Enzo Comín (Pucará), Fidel Lamy (Marista), Bautista Stavile (Mendoza Rugby), Ignacio Villegas (GER), Galo Della Vedova (Universitario), Estanislao Bay (CRAI), Nazareno Valentini (Old Resian), Martín Elías (Atlético del Rosario), Teo Castiglione (GER), Andrés Speziali (GER), Victor Jaef (Old Resian), Tomás Pérez (Pucará), Santiago Chocobares (Duendes), Lucas Humanes (Old Resian), Rodrigo Santiago (Duendes), Gerónimo Galli (GER) y Manuel Nogués (Atlético del Rosario). Los entrenadores serán Franco Rossi (Atlético del Rosario) y Hugo Cabeza (GER).

La actividad comenzará a las 11, con el partido que sostendrán Jockey M14 v. Rosario Invitación XV. Posteriormente, a las 15, jugarán la M15 verdiblanca ante Rosario Invitación XV. Previo al plato fuerte, a las 16.30, se medirán los Classic del Jockey Club ante Classics Rosario Invitación XV y la división reserva ante Rosario Invitación XV.

Finalmente, a las 20, se realizarán las tradicionales entregas de reconocimientos en el rugby infantil, juvenil y mayores.