Una estrella de la NBA festejó la decisión de Messi

YESSSIR!! Gonna for sureeee watch Messi play now

Desde su cuenta de Twitter, Young ya espera por poder estar en vivo en un encuentro de la MLS viendo en vivo a Messi. El mismo podría ser desde el estadio del Atlanta United, uno de los protagonistas de la Conferencia Este, la cual comparte la franquicia de la Florida.

La decisión de Leo

Messi confirmó su decisión de seguir jugando al fútbol pero ya no en suelo europeo. Optó por mudarse a Miami, un destino que ya el rosarino venía meditando desde hace un tiempo. Aunque la posibilidad de regresar a Barcelona lo tenía expectante. Y así se lo admitió a los periodistas de Mundo Deportivo y Sport, durante una entrevista que concedió en París. "Tenía muchas ganas de volver, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", dijo el capitán del seleccionado campeón del mundo.

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", recordó Messi.

>> Leer más: El Tata Martino negocia con Inter de Miami, donde jugará Messi

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó.

Messi finalmente no esperará a Barcelona porque se le pasó una propuesta pero apuntó que no fue una oferta formal. Faltaban muchas cosas y quería ser dueño de su futuro y decidirlo rápido, no tener que esperar como en 2021, por el miedo a llevarse otra frustración.