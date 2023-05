Una dura derrota de Argentino en el final del primer torneo

La goleada sufrida en casa ante Mercedes, en el cierre de la participación de Argentino en el primer torneo del año de la D, no fue una buena señal. Si bien se sabe que esta será la última temporada del salaíto en esta categoría amateur que desaparece el año próximo, una caída así no ayuda a crear las condiciones, a ayudar a una mejor preparación para el regreso a la C. Ya sin chances de clasificar a la Copa Argentina 2024 por el primer torneo, los salaítos se despidieron hasta la segunda mitad, ya que en la última fecha quedarán libres.