Una derrota muy dolorosa

Rosario cayó ante Cuyo en el cierre de la 4ª fecha

Inesperado en la previa, justificado tras los ochenta minutos. En un partido muy flojo donde el calor reinante fue el gran protagonista, Rosario cayó ante Mendoza 43-25 en el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Argentino, resultado con el que el seleccionado del Ñandú cayó al quinto lugar.

Rosario arrancó mejor y logró ponerse arriba 15-0 con tries de Pretz y Brogliatti, dos goles y un penal de Castiglioni, aprovechando muy bien el arranque adverso de los mendocinos que cometieron muchos errores e infracciones.

Con tres derrotas en igual cantidad de partidos y en desventaja, el panorama para Mendoza era complicado, sin embargo el equipo se soltó y tomó el protagonismo de las acciones para revertir el resultado. Cuatro tries en poco más de 10? (apoyaron Videla, Pettenari, Lértora y el scrum forzó un try penal) no solo pusieron a Mendoza arriba en el marcador (24 a 15) sino que fueron un mazazo para Rosario.

Un penal de Castiglioni achicó la distancia en el arranque del complemento pero Cuyo no perdió inercia y mantuvo la tendencia positiva con dos rápidas conquistas apoyadas por Lamy y Lértora.

Rosario descontó con un try penal pero no fue suficiente para inquietar a los dueños de casa que terminaron coronando un buen triunfo con el try anotado por Dora en el cierre.