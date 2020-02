Newell’s tiene un estilo de juego inconfundible y obra en consecuencia. Si no le sale lo que quiere, insiste. La actitud fue determinante para estos cuatro partidos que lleva invicto. Es que no negoció la postura. La ambición fue su sello distintivo. Convencido de lo que quiere, buscará hoy una nueva victoria, frente a Estudiantes, que ratifique este buen momento. Se encuentra ante una nueva oportunidad de incrementar el promedio y de paso reafirmar la chance de clasificar a una copa internacional, envuelto todavía en el entusiasmo que generó la incorporación de Pablo Pérez.

La figura de Pablo Pérez causó revuelo en Newell’s en los últimos días. Listo para iniciar su tercer ciclo en la lepra, por sí sólo ilusiona y alienta a pensar en grandes desafíos. Pero Newell’s no debe desviar el foco de atención ni cuál es el principal objetivo. La lucha de la lepra es por despegarse cuanto antes de la zona del descenso. La sucesión de derrotas, cuatro en cinco partidos, entre la 11ª y la 15ª fecha, lo llevó a vivir un momento de máxima tensión. No fue hace tanto tiempo. No hay que olvidarlo, en una competencia donde el margen de error es mínimo y un mal paso volvería a provocar preocupación en el mundo rojinegro.

El triunfo frente a San Lorenzo de la última fecha sirvió para fortalecer todavía más la confianza del plantel y subir en ambas tablas, la general y la del promedio. Si bien el fútbol del equipo apareció de a ratos, salió adelante a partir de esa búsqueda de la victoria. El tremendo zurdazo de Aníbal Moreno que se clavó arriba hizo el resto. El juvenil fue decisivo, no sólo por el golazo. Revitalizó el juego de la lepra. Aportó claridad y distribución. Y las pidió todas. Pero con Moreno solo no siempre será suficiente. Es necesario un crecimiento individual y colectivo en el juego ofensivo.

Newell’s depende de la posesión para crear juego, pero de nada sirve la tenencia de la pelota si no aparecen las variantes. Contra San Lorenzo quedó en evidencia en esos pasajes del partido donde ejerció el control y casi no inquietó. La posible inclusión del recién llegado Sebastián Palacios para recibir hoy al pincharrata persigue esa búsqueda de mejores opciones en el ataque por parte del entrenador.

Lo positivo de la lepra es que mientras busca mejores alternativas, siempre encuentra un resquicio, un camino para convertir. Los goles son una costumbre. No por nada es uno de los conjuntos con mayor cantidad de conquistas, con Maxi Rodríguez, con 5 goles, y Cristian Lema, con 4, como los máximos artilleros del equipo. Es consecuencia de jugar con la voluntad de querer siempre más, aunque se equivoque y no siempre le salga.

Esta nueva presentación en el Coloso tiene el aditamento de que Newell’s se hace fuerte en su cancha. Es uno de los conjuntos más efectivos de local, con 6 triunfos, un empate y 2 derrotas. Es evidente que no desaprovecha jugar frente a su público.

Más allá de la buena suma de puntos, no hay chance por el momento de que le saque la vista a la zona del descenso. Es que arrancó tan mal la temporada, que pese a que la campaña es aceptable no pudo distanciarse mucho de los ubicados en el fondo de la tabla de los promedios.

Pero así como no se despegó demasiado del sector más temido, logró meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y cerca de los que ingresan a la Libertadores. Así es que convive con dos realidades paralelas.

Newell’s se endereza en base a la actitud, esa misma con la que recibirá a Estudiantes. Si le agrega más fútbol, el triunfo estará muy cerca.

Pablo Pérez, habilitado y en la cancha

Pablo Pérez ya es jugador de Newell’s. Fue inscripto ayer en la AFA, luego de que el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso del club del Parque, autorizara la incorporación y emitiera el oficio correspondiente a esa asociación. El mediocampista posiblemente concurra hoy al Coloso a observar a su nuevo equipo. En esta fecha cumplirá la segunda y última fecha de los dos partidos de suspensión con los que fue castigado por la expulsión contra Boca. Kudelka lo tendrá entonces a disposición para el partido del domingo 16 de febrero contra Lanús en el sur del Gran Buenos Aires. El entrenador concentró desde ayer a 20 futbolistas. Otra vez quedó al margen Rodrigo Salinas. Tampoco citó a Cristian Insaurralde. Entre los concentrados aparece Nicolás Castro, que ayer fue titular y reemplazado en el segundo tiempo en el empate 1 a 1 entre la reserva de Newell’s e Independiente, con otro gol de Tobías Donsanti para la lepra. Aparte de los titulares, con la duda de si juega Lucas Albertengo o Luis Leal, los otros citados son: Nelson Ibáñez, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Facundo Nadalín, Braian Rivero, Denis Rodríguez, Nicolás Castro y Alexis Rodríguez. Por su parte, Estudiantes entrenó ayer en el predio de Renato Cesarini. Marcos Rojo no viajó y recién debutará en la próxima fecha.