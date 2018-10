Una concejala de Santa Fe no quiere que se juegue en la capital

La repercusiones sobre dónde debería jugarse o no jugarse el clásico rosarino parecen no tener fronteras. Porque al Concejo Municipal de Santa Fe ingresó un proyecto para que el partido no se dispute en la capital provincial. Como entre las opciones para que se juegue el derby rosarino está la cancha de Colón, para la cual el ministerio de Seguridad de la provincia ya garantizó la viabilidad de hacerlo allí, la concejala del justicialismo, Marcela Aeberhard ingresó un proyecto de resolución solicitando al intendente José Corral que interceda para que el partido no se juegue en Santa Fe. El principal motivo de la solicitud es bregar por la seguridad de los vecinos de la capital santafesina. Tal vez este pedido haga que el estadio sabalero deje de ser una alternativa.