Una cita con la historia

Hace apenas un año atrás, nadie en Atalaya hubiera soñado con esto. Ni siquiera al más entusiasta de sus dirigentes, jugadores o integrantes del cuerpo técnico se le hubiera ocurrido ser bicampeón rosarino y estar a horas de jugar el primer playoff a nivel nacional en el Torneo Federal.

Pero cuando se presentó la oportunidad de ir peleando por cada uno de esos logros, cuando estuvo frente al desafío de encarar esos objetivos, todos creyeron, se ilusionaron y dejaron la vida en el intento. Y lo consiguieron.

Esta noche, tras una ajetreada pero exitosa fase regular, Atalaya y Santa Paula de Gálvez le darán el salto inicial desde las 21 a la serie de playoffs de la División Santa Fe del Torneo Federal. Será una eliminatoria al mejor de cinco partidos en la que el equipo azul tiene la ventaja de la localía, por lo que la cita de hoy será en el Alberto Ornati, al igual que la del viernes.

Durante la fase regular se midieron en cuatro oportunidades, con mayoría de encuentros muy parejos y tres victorias de los rosarinos, aunque en final cerrado. Finalizaron igualados en la cuarta colocación, pero Atalaya fue cuarto gracias al desempate.

"Como toda serie de playoffs, va a ser un juego con mucha táctica puesta en ambos equipos, tanto ofensiva como defensiva, y el camino nuestro para poder ganarlo va a ser que todos esos detalles tácticos no nos hagan perder nuestra identidad, que es la que nos trajo hasta acá y es lo que nos viene dando alegrías desde hace algún tiempo", analizó Mariano Junco, quien amplió el concepto: "El equipo se siente cómodo manteniendo esa filosofía de defender bien duro, de correr la cancha como primera y segunda opción y, si no se puede anotar en superioridad numérica, jugar por espacios y encontrar los mejores tiros para cada uno de los jugadores".

"No nos vamos a mover de eso. Lo más duro de la temporada para nosotros ya pasó y fue la incertidumbre de no saber hacia dónde íbamos debido a los incidentes en Sunchales. Ahora, lo que suceda conviene, sabíamos que cualquiera de los rivales que nos podía tocar iba a ser duro, pero no más duro que ese momento de duda. Vamos para adelante, con confianza y muchas ganas de jugar", cerró Junco, el guía de este plantel que puso a Atalaya en lo más alto del básquet rosarino y lo proyectó a nivel nacional.

Hoy comenzará también el otro duelo de playoffs de la División Santa Fe que disputarán los norteños de Atlético Tostado y Huracán de San Javier.

Los ganadores de estas series pasarán a la grilla de la Conferencia Norte para la siguiente etapa de la competencia.