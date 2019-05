A Maxi Rodríguez lo llamaron y le dijeron que tenía reservada para él una camiseta de la selección argentina. Sí. Nada más y nada menos. No para la Copa América, pero sí para los Juegos Panamericanos de Lima. Aún no se sabe la respuesta, pero la comunicación no es más que un enorme mimo para la impecable trayectoria de la Fiera. También para Newell's, que más allá de si acepta o no, o de las consecuencias que puede significar perderlo para las primeras fechas de la nueva Superliga, si dice que “sí” otra vez puede tener a su jugador emblema en la máxima representación nacional. Y a los 38 años. La noticia, sin dudas, sacudió el tablero futbolístico local.

Los Juegos Panamericanos son la máxima expresión del deporte continental, más allá de que en el caso del fútbol haya otras más relevantes. De hecho, compite la selección Sub 23 con tres jugadores mayores, como en los Juegos Olímpicos. Aunque esta cita que se desarrollará en Lima del 26 de julio al 11 de agosto no clasificará a Tokio 2020, sí será una magnífica oportunidad para Fernando Batista de preparar el equipo que sí competirá para esa cita ecuménica, en el Preolímpico de Colombia, de enero. Y Maxi Rodríguez está hoy entre los elegidos por el técnico, que acaba de viajar a Polonia para disputar el Mundial Sub 20. No es oficial, pero el mensaje ya le llegó al jugador leproso junto al de Javier Mascherano y Fabricio Coloccini, los otros elegidos para completar el combo, y que tienen de alternativas a Leo Ponzio, Matías Caruzzo (el zaguero canalla) y Lisandro López.

La primera imagen de la Fiera vistiendo la albiceleste fue hace casi 16 años, el 8 de junio de 2003, cuando Marcelo Bielsa lo hizo entrar por Santiago Solari en Osaka y seis minutos después convertiría el 4 a 1 sobre el local Japón, por la Copa Kirin.

La última imagen de la Fiera vistiendo la camiseta de la selección argentina fue el inolvidable 9 de julio de 2014 cuando ejecutó el último penal con el que el equipo de Alejandro Sabella llegaba a la final de la Copa del Mundo luego de haber ingresado por el Pocho Ezequiel Lavezzi. Después, y pese a ser citado por Gerardo Martino en 2015 para una gira amistosa, no volvería a estar en cancha con la albiceleste. Antes fue subcampeón de la Copa Confederaciones de 2005 con José Pekerman y disputó, además del de Brasil, los Mundiales de Alemania y Sudáfrica.

Volver a los 38 años sería para la Fiera Rodríguez un enorme premio y ya el hecho de ser considerado lo es. Pero habrá que ver cuál será su respuesta porque está en el final de su carrera y le tocará afrontar en Newell's una parada muy brava, como la disputa en la tabla de los promedios.

Y es que la competencia continental se desarrollará cuando ya se haya iniciado la Superliga. Aunque no haya una fecha cierta de inicio, si la Fiera se va a Perú se podría perder entre tres y cuatro partidos, además de alterar el trabajo de pretemporada, que a su edad sin dudas es muy importante más allá de que viene llevando demasiado bien la exigencia física.

El plato tentador para un posible regreso de la Fiera es ser considerado _además_ para el Preolímpico y, en caso de clasificar, tener la chance de Tokio 2020. De todas maneras, sería un sueño colateral. Seguramente Maximiliano Rodríguez meditará profundamente antes de decidir. Por lo pronto, este tipo de reconocimiento siempre son bienvenidos.