"Una buena decisión"

Me parece que fue buena la decisión de la Conmebol de anular la expulsión del jugador brasileño porque es en favor de la transparencia del juego. Si se está de acuerdo en utilizar el VAR como asistencia al arbitraje, no se puede dejar pasar semejante error si el juez usa e interpreta mal una imagen. Uno ve la jugada y no puede entender qué vio el árbitro. Parece que jugó poco al fútbol, no puede interpretar esa acción como de mala intención por parte del defensor al arquero. No debió asustarse por la sangre del futbolista de Boca porque eso es algo que puede pasar en pelotas así, alguien puede quedar lastimado. Está bien que se retrotaiga. No el fallo, pero sí la suspensión al jugador.