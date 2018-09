Una apuesta rosarina: adentro Cervi-Icardi

Ex Central. Cervi será titular mañana contra Colombia en el estadio Met Life.

Para Lionel Scaloni, la goleada contra Guatemala dejó sus enseñanzas pero es tiempo de pensar en el encuentro de mañana a las 21 contra Colombia, en Nueva Jersey. El entrenador interino del seleccionado ordenó ayer un entrenamiento de cara al último amistoso en tierras estadounidenses y en el equipo que armó se destacan las presencias de dos jugadores rosarinos. Mauro Icardi, un confeso hincha de Newell's, y Franco Cervi, ex jugador de Central. De confirmarse esto, Scaloni metería varias modificaciones con respecto a la formación que venció con comodidad a Guatemala el sábado a la madrugada. Además de los mencionados futbolistas con pasado rosarino, también es un hecho que jugará desde el comienzo Paulo Dybala.

Por lo tanto, el equipo dejaría atrás el 4-3-3 que utilizó en el estreno en Los Angeles, para apostar por un 4-2-3-1 y con estos nombres: Armani; Bustos, Pezzella, Funes Mori y Acuña; Paredes y Battaglia; Meza, Dybala y Cervi; Icardi (ver infografía).

Los que salen, de acuerdo a la práctica de ayer, son Rulli, Saravia, Tagliafico, Lo Celso (ver aparte), Palacios, Gio Simeone, Pavón y Pity Martínez.

La formación a la que apostará Scaloni para enfrentar a Colombia se caracteriza por la técnica de sus intérpretes en todas las líneas y también tendrá la apuesta clara de un delantero bien de área como Icardi. El atacante de Inter, quien hace unos días había manifestado que quería comenzar a demostrar sus condiciones con la camiseta de la selección argentina, obligará al equipo a estirarse por los costados con los aportes de Meza y Cervi.

Icardi, según cuentan los que están cerca del día a día de la selección durante esta gira, está enchufadísimo. Viajó a los Estados Unidos a pesar de arrastrar una sobrecarga muscular, pero ya se recuperó. Por eso, de no mediar inconvenientes, Icardi será parte del equipo, cuya estructura parece conformada para abastecerlo. Porque no sólo estarán Meza y Cervi, sino que detrás suyo se ubicará Dybala, otra cara de la renovación que casi no tuvo minutos durante Rusia 2018. Contra Colombia, un rival de calibre, tiene la chance para empezar a demostrarlo.



Met Life, un mal recuerdo

Un mal recuerdo le trae el estadio Met Life de Nueva Jersey, el escenario del partido de mañana contra Colombia, a la selección argentina. Es que ahí perdió la final de la Copa América Centenario 2016 contra Chile en la definición por penales, cuando el seleccionado era dirigido por Martino. El partido terminó sin goles y los chilenos se impusieron 4 a 2.