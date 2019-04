Una apuesta muy jugada

A Central no le sobra un cobre para andar gastando en esta Libertadores. Todo lo contrario, le está quemando la cabeza. Sabe que esta noche no puede claudicar ante Gremio porque se estaría despidiendo lentamente del certamen continental. Sin embargo, Diego Cocca se vino con un puñado de juveniles a buscar la heroica. Quizá el entrenador ya tenga sin cuidado a este torneo. O tal vez quiera apuntar a la Copa de la Superliga, pese a que recién jugará el próximo lunes en el Gigante. Cuesta comprender la comitiva que seleccionó para esta especial ocasión. Pocos jugadores con experiencia y muchos pibes para semejante responsabilidad.

La imagen que dejó Central ante Independiente en el cierre de la Superliga fue paupérrima. Claro, al técnico canalla le gustaron varias cuestiones. De hecho así lo manifestó en rueda de prensa. Aunque paradójicamente hoy recaló en Porto Alegre con 18 apellidos y casi todos habituales suplentes.

La formación no está confirmada (ver página 4). Pero por los nombres que paró en la sesión matinal de ayer en el country se percibe que el canalla no se pondrá el traje de protagonista desde el vamos. Quizá especule con la enorme presión que acarrea Gremio para poder lastimar.

El arco estará en manos de Ledesma una vez más. El fondo es prácticamente el mismo con respecto a la derrota ante el diablo. Molina se moverá por la banda derecha. Barbieri será en esta ocasión el primer zaguero ante la baja de Caruzzo. Luciano Recalde debutará en la copa como segundo marcador central. Mientras que Parot cubrirá la banda izquierda.

El mediocampo estará conformado por el juvenil Joaquín Pereyra por derecha. El debutante Emmanuel Ojeda y el pibito Rodrigo Villagra conformarán el doble cinco. Mientras que Jonás Aguirre volverá a jugar en su puesto natural tras la exposición y mala performance que tuvo ante Independiente (ingresó en el complemento) al desempeñarse por el carril derecho por decisión del entrenador canalla.

Otra de las novedades canallas sería la reaparición de Jarlan Barrera. El colombiano venía entrenando pero quedando afuera de las citaciones. Hoy tendría la gran chance de mostrarse, pese a que hace rato que no tiene actividad oficial. Su rendimiento es una verdadera incógnita.

En tanto, en la ofensiva estará como Llanero Solitario el Chaqueño Germán Herrera, quien conoce perfectamente el fútbol brasileño por haber realizado gran parte de su carrera en estas tierras. De hecho tuvo dos períodos en Gremio, donde dejó además un grato recuerdo.

Cocca da claras señales de que encarará este partido como restándole dramatismo a la crucial contienda que le espera a Central. Tal vez tiene en claro que su equipo es light para la Libertadores. O tal vez esté pensando en dar el batacazo en la Copa de la Superliga porque si no, no se entiende por qué pondrá tantos pibes esta noche cuando lo único que lo mantendrá vivo en el torneo es obtener un triunfo. Es una apuesta más que jugada. Sobre todo en tiempos en los que no hay margen para deteriorar más la imagen del club.