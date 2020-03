Un verdadero golazo de Central y Newell's

En tiempos de solidaridad, Central y Newell's dieron la nota, para bien, a través de la decisión que tomaron de poner algunos de sus predios a disposición del Ministerio de Salud de la provincia y también de la Nación para que puedan ser utilizados en caso de necesidad para albergar a enfermos de coronavirus o como lugares de aislamiento. Incluso fueron más allá en la muestra de solidaridad, ya que además de las instalaciones pusieron a disposición también los cuerpos médicos en caso de que fueran necesarios. A esta iniciativa se plegó también el club Provincial, con tres de sus predios. Después de esta medida que adoptaron los clubes rosarinos otras instituciones de Buenos Aires, como San Lorenzo y River, actuaron de la misma forma.

Se sabe que las medidas que hasta aquí tomó el Gobierno nacional en consonancia con las distintas provincias y municipios son de carácter preventivo, básicamente para que el sistema de salud no se vea desbordado. Y en ese sentido es que ayudas como las que ofrecieron los clubes rosarinos son de un gran aporte.

Tanto canallas como leprosos informaron que esos espacios quedan a disposición de los gobiernos nacional, provincial o de las comunas que lo necesiten. Advierten que los mismos cuentan con las condiciones necesarias para el armado de una estructura hospitalaria de campaña.

Central puso a disposición el hotel del predio de Arroyo Seco. Ese hotel cuenta con más de 40 camas y las comodidades necesarias, teniendo en cuenta que es el punto de concentración del primer equipo. También ofreció el hotel Angel Tulio Zof (con más de 60 camas), de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, que es donde funciona la pensión del club, que alberga a chicos de las divisiones inferiores. El mismo fue desalojado por completo el martes, luego de que los últimos chicos fueran retirados por sus padres y los extranjeros viajado a sus respectivos países. "Fue una decisión de la comisión directiva en su conjunto, charlada oportunamente con el departamento de Sociales", destacó en diálogo con Ovación el vicepresidente Ricardo Carloni.

Newell's ofreció el hotel que está en Ricardone, el lugar que utilizó el primer equipo también para concentrar antes de la inauguración del hotel Jorge Griffa (donado en su totalidad por Marcelo Bielsa). Ese espacio con 60 camas e "infraestructura de servicios" según describe el comunicado emitido por el club del Parque, firmado por el vicepresidente segundo Cristian D’Amico y el secretario Juan José Concina.

No es menor el detalle de que además de la disponibilidad edilicia lo que los clubes ofrecieron es el aporte de los distintos cuerpos médicos, de primera (el de Central a cargo de Hernán Giuria y el de Newell’s de Juan Ignacio Bóttolli) y de divisiones inferiores.

“Como club social y deportivo, y viendo que el fútbol pasó a un segundo plano, consideramos que teníamos que tener el compromiso y la responsabilidad de ofrecer nuestros hoteles, tanto el de Arroyo Seco como el de Granadero Baigorria, al ministerio de Salud o de distintos municipios en caso de que haya algún tipo de desborde y que se necesiten espacios, ya sea para hospitales transitorios o centros de aislamiento”, destacó Carloni, quien apuntó que “primero lo hablamos entre los directivos, fue aprobado de inmediato y rápidamente se lo informamos primero a la provincia y después a la nación”.

Un escenario posible es que esos predios sean utilizados y que los planteles retomen los entrenamientos (Central lo hace todos los días en Arroyo Seco), pero Carloni fue tajante en ese sentido cuando explicó que “lo que pensamos a nivel dirigencial es que si se satura el sistema médico y tienen que utilizar provisoriamente nuestros predios no creo que el fútbol pueda volver porque estaríamos frente a una emergencia total. Si eso ocurre no hay que pensar en el fútbol sino en la salud de la gente. Si llegamos a esa situación es porque el fútbol no está ni pensado y lo que habrá que resolver es otra problemática”.

Por su parte, D’Amico advirtió que “Newell’s pone el predio donde hay una estructura muy buena, con espacios en común muy grandes, con un terreno como para montar una carpa de emergencia. Es algo que veníamos charlando sobre desde qué lugar el club podía colaborar en esta situación sanitaria. Me pareció bueno que desde el fútbol pudiéramos brindar algo porque lo primordial es la salud de la población”.

El vice leproso se ilusionó con que “ojalá esto sirva de iniciativa no sólo para otros clubes, sino para empresas, personas que tengan la posibilidad de ayudar a la sociedad en este difícil momento. Es una prueba más para la solidaridad y la responsabilidad. Todos tenemos que ayudar a prevenir”. Y agregó: “Desde el club vamos a tomar muchas acciones tratando de concientizar sobre esta situación. Acá no hay ricos ni pobres”.

Carloni apuntó que el ofrecimiento puede servir como hospitales transitorios “como sucedió en China cuando el tema se desbordó”. Indicó que hablaron también con Matías Lammens (ministro de Deportes de la Nación), quien “nos agradeció la decisión, lo mismo que Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli (presidentes de la AFA y Superliga, respectivamente).

Mientras, desde el club Provincial emitieron un comunicado en el que destacaron que “después de contactarse con las autoridades sanitarias competentes”, resolvió “poner a disposición las instalaciones de la sede central, el country y el predio de General Lagos para que los mismos sean utilizados por los organismos de salud de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”. Clubes con gestos grandes.