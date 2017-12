Un tributo a la amistad

Está claro que no existe algo más lindo que jugar un partido de fútbol con amigos. Ayer al mediodía, ex jugadores de Central de la categoría 1974 se reencontraron en el césped del Gigante de Arroyito para celebrar la amistad y dar una mano desde lo solidario.

El único requisito para disfrutar del encuentro fue donar una leche larga vida, que luego será distribuida por el Banco de Alimentos Rosario (BAR) a quienes más lo necesitan.

Con la incertidumbre del pronóstico de lluvia, el sol finalmente les ganó la pulseada a las nubes y regaló una hermosa jornada que disfrutaron cientos de familias distribuidas en la platea del río.

Pasadas las 11.30, unas 60 personas subieron la escalera del túnel rumbo a la cancha que los vio nacer. Por un instante, volvieron a ser aquellos pibes que se desvivían por vestir la camiseta auriazul en el Gigante. Las ganas y el entusiasmo estaban intactos, como si se tratara de un partido de primera división.

El primero que tomó la palabra fue Adrián Gau, que jugó en las inferiores canallas, y dio un mensaje sobre la amistad: "El fútbol te da cosas que otro deporte no. Se juega en equipo, se sueña, hay ilusiones, y lo que siempre queda es la amistad. A nuestros hijos les contamos lo que es jugar en Central pero hoy lo están viviendo acá con nosotros".

Acto seguido se hizo un reconocimiento a cinco futbolistas que formaron parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Conmebol 1995. Allí pasaron al frente Horacio Carbonari, Raúl Gordillo, Diego Ordoñez, Roberto "Chiquito" González y Ruben Chávez.

La amistad entre todo el grupo ya tiene más de 20 años y, para no perder la costumbre, se siguen reuniendo todos los meses para recordar experiencias y planear otras, como la que tuvo lugar ayer. El lazo que los une es tan fuerte que hubo dos jugadores que recorrieron miles de kilómetros para poder estar.

Uno vino desde el sur y el otro desde el norte. Ariel Ceballos, que se acercó desde la ciudad rionegrina de Cipolletti, y Diego Catalano, que arribó desde Jujuy. Ambos se encargaron de premiar a la gran figura que tuvo la categoría 74: Cristian "Kily" González.

"Estar acá adentro es único y emocionante. Parece que el tiempo se detiene y volvemos a ser los chicos que tenían el sueño de pisar esta cancha. Es increíble que estemos todos juntos acá, es un gran esfuerzo. Este evento es un ejemplo no sólo para Argentina si no para todo el mundo. Hay muchas categorías que hacen lo mismo, no sólo de Central sino también de Newell's, y así debe ser. Siento un amor eterno por mis compañeros y les quiero agradecer por estar acá", finalizó el Kily en medio de aplausos sostenidos.

Tras las emotivas palabras del ex futbolista de la selección argentina, tomó el micrófono el presidente de Central, Raúl Broglia, que se paró de frente al grupo de la 74 y les dedicó unas palabras. "Les agradezco que hoy estén acá y celebro que no pierdan el concepto de amistad. Hay que seguir con la mística centralista y lograr ser un poco mejores cada día", cerró el mandamás auriazul, que no estuvo solo, ya que también desde la tribuna acompañaron los vices Ricardo Carloni y Luciano Cefaratti.

De la presentación del partido a beneficio además participó el director ejecutivo del Banco de Alimentos Rosario, Pablo Algrain, quien agradeció la colaboración de todos y contó el trabajo que hacen diariamente con la organización. Destacó que brindan ayuda a unas 185 entidades y a 36 mil personas en total, de las cuales más de la mitad son niños y niñas menores de 12 años.

"El mayor regalo de la vida es la amistad y nosotros lo hemos recibido", rezaba la bandera en manos de los jugadores. Y no fue una frase hecha ni mucho menos lanzada al azar. Fue el fiel reflejo de lo que ellos sienten. Un grupo de amigos que dos décadas después se siguen juntando, compartiendo asados, picaditos o lo que salga en el momento. Y también muchas anécdotas que nunca se van a olvidar. Esta vez la reunión la tuvieron en su casa, en el Gigante de Arroyito. Además de ser buenos amigos, son buenas personas. Y lo más importante, son solidarios.

Los apellidos del plantel

En la jornada hubo dos partidos: terminaron 0-0 y 1-1.

Quienes estuvieron presentes fueron: Miguel Acosta, Galarza, Ramallo, Zarza, Mocciaro, Garro, G. Pérez, R. González, Gordillo; Catalano, Carbonelli, Manaseri, Serafini, Fenoy, Carbonell, Ordóñez, Ceballos, Montovani, Norberto Martínez, Mayorga, Colabianchi, Simili, Anfuso, Aubel, Arrieta, Caponasi, Serna, Gárzia, Diego Rodríguez, Chávez, Cillo, Charro, Alarcón, Tabares, Casadei, Kily González, Gau, Moreiras, Butto, Cairo, Pantano, Almendros, S. García, Mazzola, Ibarra, Celebroni, Ferrero, Drake, Bustos, Diponte, Maidana, Medina, Sarich, Carbonari, Onaindia, Barbieris, Serfaini y Tomasín.