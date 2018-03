No tiene techo. El pibe Lucio Redivo fue el goleador argentino en el duelo frente a Paraguay.

En una noche marcada por la emoción del homenaje a Andrés Nocioni, Argentina se reencontró con la victoria y logró su tercer triunfo en cuatro presentaciones en la primera fase de las eliminatorias rumbo al Mundial de China. Fue 83 a 61 ante Paraguay.

Paraguay sufrió un gran susto cuando uno de los tableros golpeó en la cabeza a Alejandro Peralta tras caer la jirafa que lo sostenía. Pero la situación no sólo no golpeó a los dirigidos por el rosarino Luis Oroño, sino que los motivó para mantenerse en juego con triples y luego pasar al frente con juego interno.

Con amor propio y orgullo, Argentina retomó el control del duelo afirmando atrás y hallando en ataque a Brussino y Redivo.

Poco a poco los albicelestes comenzaron a ganar tranquilidad y bajar la carga negativa acumulada tras la derrota ante Uruguay.

Ya en el segundo tiempo, Delía se hizo fuerte en ambos tableros y aparecieron los triples, lo que le permitió a los albicelestes abrir definitivamente el juego y comenzar a darle minutos a los jugadores del banco, entre ellos el debut del interno firmatense Lautaro Berra.

Argentina terminó de edificar una victoria clara, que tuvo algo de sobresalto en la primera mitad más por consecuencia del golpe charrúa que por el potencial de los visitantes.

En medio del recambio y del nuevo formato de eliminatorias, Hernández deberá trabajar en construir un equipo más sólido para evitar que otro tropezón pueda complicar las chances de llegar a China.





La 13 del Chapu no se usa más

En emotivo homenaje se retiró la camiseta 13 de Chapu Nocioni, que lo disfrutó junto a su familia: “Esa camiseta no está ahí colgada por mí, sino por la Generación Dorada. Nadie la quería usar, le quise robar la 7 a Oberto, pero se la tuve que devolver y me quedé con la que nadie quería. A mí me trajo suerte”.





Scaramuzzino, fundamental

Los rosarinos se destacan en las diferentes zonas del Torneo Federal y el domingo se destacó el interno Cristian Scaramuzzino, quien anotó 26 puntos y tomó 7 rebotes en la victoria de Independiente de Oliva sobre Amancay de La Rioja por 94 a 83.

Por su parte, Belgrano de San Nicolás contó con 15 puntos y 13 rebotes del pivot Ezequiel Dentis y 9 del alero Juan Pablo Camino en la derrota ante Racing en Chivilcoy por 95 a 85.

Mientras, Unión de Mar del Plata le ganó por 89 a 75 a Derqui como visitante con 11 y 6 rebotes del escolta Franco Rivero

Además, Tucumán BB superó 91 a 71 a Ciudadela con 7 tantos del base Nico Domínguez y Central Entrerriano le ganó a Unión de Goya 68 a 56. En el elenco perdedor hizo 10 y tomó 10 rebotes Jonathan Sacco.

En tanto, Argentino de Pergamino perdió en casa ante Pilar por 81 a 78. En el elenco derrotado anotó 9 puntos Luciano González.

Por último, Cinco Saltos derrotó a Cipoletti 70 a 63 con Valentín Garello en sus filas.





Alumni se quedó con el cuadrangular

Alumni de Casilda derrotó a Timbúes por 84 a 81 y se quedó con el cuadrangular amistoso de preparación que se jugó en el Planchado Marcuzzi del Alazán. Tercero quedó Independiente de Chañar Ladeado, que derrotó 57 a 49 a Firmat.