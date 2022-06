Un técnico confesó que está en la lista para reemplazar a Gerardo Martino en México

Gerardo Martino transita la conducción de la selección de México bajo una ola de constantes críticas. No hay momento en que no sea cuestionado y ahora, en el año mundialista, el técnico Guillermo Almada dio a conocer que está en la lista para tomar las riendas de la selección una vez que el proceso del Tata concluya tras Qatar 2022.

Pero las miradas hacia el Tata se mantienen y su estadía tendría fecha de vencimiento. Es por eso que el DT uruguayo, que actualmente está al mando de Tuzos de Pachuca y que llevó a su equipo a la Gran Final del Torneo Grita México Clausura 2022, confesó que está en la lista de los candidatos.

“Nos enorgullece que una selección tan prestigiosa como la de México, porque así lo ha manifestado, cuando se acabe el proceso del Tata Martino estamos en una lista de dos o tres candidatos, cosa que nos enorgullece”, declaró en entrevista con La Bruja de Ecuador.

Asimismo, Almada no quiso dar más detalles para respetar el trabajo que está haciendo el Tata rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Más allá de eso no puedo opinar porque me gusta respetar el trabajo de Tata Martino, que tuvo el detalle de juntarse con nosotros hace un mes, para que intercambiáramos ideas”, comentó.

Finalmente, el técnico de Pachuca confesó parte de las pláticas que ha tenido con el Tata Martino, donde asegura que el estratega de la Selección Mexicana le preguntó por qué no se ha ido al Viejo Continente tras un buen torneo en la Liga BBVA MX.

“Voy a hacer una confesión que me dijo Martino y que me hizo sentir muy bien. El único entrenador que él veía con intensidad y posibilidad de ir a Europa en la liga mexicana éramos nosotros [...]. Me preguntaba que cómo no me he ido a Europa todavía, le dije que por cumplir mi palabra y proceso, quizás soy tonto, pero me gusta hacer eso. A veces el marketing es más importante en México que la capacidad de los entrenadores, no quiero ser peyorativo con nadie”, concluyó.