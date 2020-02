Un rosarino que vuela alto en el motocross y va por más

Una operación de muñeca lo privó de estar en la última fecha y por eso no pudo disputar el título que tuvo a su alcance. Pero el subcampeonato logrado en el Entrerriano de Endurocross fue un gran premio para el rosarino Juan Cruz Bereznicki. Con sólo 19 años, volverá a intentarlo este año, con el sueño de ser profesional.

Su primera carrera “fue a los 16 años, en Viale. Yo corría en BMX pero un amigo de mi papá, Perico, le dijo que me veía condiciones para el motocross. Y nos regaló la moto. Ahí vendí la bici y sin haber manejado nunca nada con motor, me largué después de que mi viejo (Pablo) me la armara y me viera que estaba preparado”.

Empezó primero en el motocross santafesino pero se fue al entrerriano donde “nos cuidaban más”. Desde 2017 compite por Concordia, La Criolla, Gobernador Mansilla, Diamante, Victoria y demás, y además de esa última carrera, “en Concordia sufrí una dura caída y no pude sumar, ni en la siguiente carrera donde no me presenté. Venía para ser campeón, por eso me quedó un gustito amargo. Igual, es muy difícil la categoría y fue un gran premio el logro”.

Bereznicki se arrepiente de haber dejado la secundaria, pero se abrió camino trabajando en la rectificadora de su padre. Y espera hacer carrera en esta actividad “y llegar a ser un piloto profesional. Es complicado porque no tenés muchos sponsors en el motocross. Pero ahora con la ayuda del Urdiales Racing (team rosarino de los hermanos Fabián y Guillermo Urdiales) y de Motos Belén espero progresar para conseguirlo”.