Un rosarino forma parte de los 16 mil voluntarios que estarán en el Mundial de Qatar

"Estoy tan contento que todavía no caigo, y un poco ansioso para que llegue el día ", le comenta exultante a La Capital Francisco acerca del viaje que tanto deseaba: ver un Mundial de fútbol. Y no es para menos. Desde los 8 años que hacer correr la pelota de medio pique en la posición de poste en el Jockey Club de Rosario (JCR). A su vez, lleva adelante una escuelita en el barrio donde vive, en la zona noroeste de Rosario, pese a que hace poco se recibió de administrador de Empresas en la Universidad Austral.

En poco menos de un mes, Francisco tiene previsto viajar vía Latam de Ezeiza a Barcelona para llegar a Doha el 17 de noviembre. Allí estará hasta el día posterior a la final del Mundial, donde todos los argentinos y argentinas sueñan con que Lionel Messi pueda levantar definitivamente la última copa que le falta en sus abultadas vitrinas de trofeos.

Un viaje de ida

Francisco cuenta que hacía años que venía ahorrando para viajar alguna vez a un Mundial. Quería ver jugar a Messi, en vivo y en directo, sin pantallas de por medio. Sabía que ese anhelo era prácticamente imposible como que el astro rosarino venga a jugar a Newell's, de donde surgió para transformarse en el mejor jugador del mundo.

"Hace años que venía ahorrando porque tenía el sueño de ver jugar a Messi con la selección o la camiseta de Newell's", confirma. Entonces, inmediatamente cuenta que en febrero se anotó a los anuncios a partir de un amigo que viajaba a Qatar como espectador.

En ese sentido, reseña: "Sabiendo que para mi era imposible por el factor económico, me anoté de caradura porpque sabía que en todos los mundiales se arma una organización para aplicar en un voluntariado. Y me confirmaron recién a principios de agosto que era uno de los elegidos".

Martinez y Messi Con el Mundial como objetivo, Emiliano Martínez y Lionel Messi comienzan a competir en sus respectivas ligas.

Así, Francisco, junto a la santafesina Florencia Morere, serán los cerca de 20 argentinos entre 4 mil extranjeros —16 mil son qataríes— que harán tareas como voluntarios durante la Copa del Mundo. Sin embargo, el derrotero no fue nada fácil. Primero tuvo que cargar sus datos personales entre dos requisitos sine qua non: ser mayor de 18 años y saber inglés.

"A los mocos meses empezamos con unas simulaciones muy sencillas: juegos de reacción, simulacro de ingreso a los estadios, verificación de tickets...", cuenta. Y agrega que el próximo paso fue una entrevista online grupal con una mujer árabe que les hablaba en inglés. "Fue cerca de mayo y éramos cinco latinos en esa entrevista, pero no tuve más novedades y hasta ya había perdido las esperanzas porque pensé, por un momento, que no había avanzado".

mundial qatar.png Imagen de archivo.

Sin embargo, después de una larga espera, entre finales de julio y principios de agosto llegó la gran sorpresa: había sido seleccionado para formar parte como voluntario de "media operation", es decir, asistente de prensa de Fifa. "Estaba tan contento que no lo podía creer. Enseguida nos brindaron entrenamientos específicos sobre cómo asistir a periodistas, ubicarlos o ayudarlos a resolver problemas que se le presenten en medio de la transmisión de los partidos", precisa.

Y si bien no tiene las sedes definidas, la novedad es que el Mundial de Qatar 2022 se desarrollará prácticamente en Doha, con lo cual los estadios están todos intercomunicados y, seguramente, no va a faltar oportunidad de poder ver a la selección argentina. Incluso compartir la zona mixta donde se suelen hacer los reportajes postpartido.

"En estos meses me comuniqué con otros voluntarios, pero no tenemos sedes definidas por el momento. Lo que sí sabemos es que va a ser todo en Doha y eso un golazo a diferencia de lo que fue en Rusia, porque hubo chicos que por la distancia entre las sedes no tenían la posibilidad de visitar todos los estadios", destaca.

También menciona que en aquella ciudad del oriente africano se desplazará por medio del sistema de subtes públicos con el que puede ir de un lado al otro. Por lo pronto ya tiene los pasajes y la valija prácticamente lista para disfrutar de una experiencia única.

2022-09-14 metro qatar.jpg

"En mi familia están todos contentos; tuve mucho apoyo, en especial de mi viejo. Al principio no sabíamos si podíamos costear los pasajes, pero él me dijo que le diera para adelante", valora Francisco.

Tiene 22 años, egresó de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Austral y es empleado en una firma local relacionada al agro. "Voy a festejar mi cumpleaños en Qatar el 23 de noviembre", comenta visiblemente feliz este deportista, fanático de Newell's.

Desde los 8 años juega al futsal en Jockey, desde hace 4 años que está en el plantel superior y lo hace en la posición de poste. "La única espinita que me queda es que clasificamos a la Liga Nacional y a los playoffs de la Rosarina y no voy a poder estar, pero después de todo tengo la chance de ir a un Mundial y eso no me lo quita nadie", asegura.