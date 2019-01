Un rosarino en Ecuador

"Llegué hace cuatro años. Comencé en las inferiores hasta que me llamaron para trabajar con el plantel profesional. Es un orgullo ocupar un puesto en un club tan prestigioso".

Leonardo Gioiosa nació en Rosario hace 36 años. Se recibió de preparador físico y fue forjando una carrera maratónica. "Hace cuatro años que trabajo en Barcelona de Guayaquil. Arranqué en proceso formativo y desde hace dos temporadas vengo trabajando en el plantel profesional", comenzó graficando el profe en un mano a mano con Ovación. "Bajamos la metodología de entrenamiento a las inferiores. Todo lo que aprendí en Renato Cesarini lo empleo en Ecuador", comentó con orgullo Leo.

Gioiosa pasó por distintos clubes del ascenso antes de probar suerte en el exterior. Estuvo en Juventud Antoniana de Salta y Atlético Tucumán con el Indio Solari como cabeza de grupo, además de Boca Unidos, Independiente de Bigand e Independiente de La Rioja.

Luego decidió armar el bolso y partir en busca de un nuevo destino y desafío. Fue así que recaló en Ecuador, donde pasó por Independiente del Valle, que es una de las instituciones que más atención e inversión pone en los juveniles en todo el Cono Sur. De hecho, varios jugadores surgidos en el club están en la selección mayor ecuatoriana.

Hasta que llegó el turno de cambiar de ciudad y camiseta. Era momento de jugar en un grande. Barcelona le abrió las puertas "hace cuatro años. Comencé en las inferiores hasta que me llamaron para trabajar con el plantel profesional. Es un orgullo ocupar un puesto en una institución tan prestigiosa", comentó.

"Cuando no entreno con el plantel profesional me acerco al predio de las inferiores para programar las distintas actividades junto al director deportivo, que es el Beto Alfaro Moreno (ex jugador de Independiente), los entrenadores y demás preparadores físicos", explica con voz pausada y clara este rosarino que tan bien representa a la ciudad en el exterior.

Barcelona es uno de los pesos pesados de Ecuador. Aunque recién en los dos últimos años pudo resurgir tras padecer un cimbronazo dirigencial. Claro que en la actualidad viene pisando fuerte en el plano local. También tuvo un destacado 2017, ya que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

"Por suerte la nueva directiva viene haciendo muy bien las cosas. Logró reposicionar a la institución. Barcelona es un club muy fuerte y donde juegue llena estadios", sostiene Gioiosa sobre cómo está la entidad hoy en día y antes de desgranar en qué consiste su labor. "Todos los entrenamientos que hacemos para entrar en calor es lo que usaba Solari en Renato hace como 20 años. El Indio, en ese sentido, era un adelantado", explicó Leo.

"Renato Cesarini fue la mejor capacitación que tuve en mi carrera. Era ad honórem, pero aprendí muchísimo. Una gran escuela que me dejó mucha enseñanza", sostiene este profe de 36 años. "La idea es seguir en Ecuador. Me siento cómodo y armé prácticamente una familia. Quiero continuar creciendo, pese a que soy bien rosarino", concluyó.