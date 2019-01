Reprisa. Sharp Humor ganó el Clásico Diamond Jubilee a mediados de julio pasado.

El hipódromo de Palermo ocupará hoy la fecha que habitualmente utiliza La Plata para concretar un programa de doce competencias entre las que sobresale el Handicap Easing Along.

Ubicada en 8º turno y sobre la distancia del kilómetro, la prueba contará con la presencia de once sprinters y allí se producirá el retorno a las oficiales después de un marcado alejamiento del entrerriano Sharp Humor.

El pensionista de Luis Ojeda pasó a boxes luego de su último 5º palermitano cosechado en el Clásico Paraguay a fines de agosto pasado.

Le dieron un reparador descanso y a comienzos de noviembre disputó un mano a mano cayendo frente a Sunchales en 675 metros.

Esta tarde buscará recuperar su mejor nivel, el que le permitió adjudicarse el Clásico Diamond Jubilee a mediados de julio, en el ámbito y distancia donde logró la mayoría de las victorias que jalonan su extenso y productivo palmarés.

Rivales de cuidado

El hijo de Sebi halo no sólo deberá sortear la larga pausa, sino que también le salen al cruce rivales exigentes, tales los casos del zaino Potri Atoll; el enrachado Foscarini y fogueado J Be Dark.

¿Te gustó la nota?