Un regalo inesperado de Diego y otro para él en la final de la Copa Davis

Gastón, jodón y siempre queriendo instaurar el debate, le responde: “¿Y a usted le gusta más Maradona o Messi?".

_¡MARADONA! Le grita, orgulloso de la visita del Diez.

Como siempre, donde hay un deportista argentino, siempre que puede, está Diego. Ni hablar en el tenis, que le encanta.

Llega Diego a Zagreb con su novia de entonces Rocío Oliva y, para dar una pauta del fenómeno, todos los diarios croatas se hacen eco de él. Está en todas las portadas.

“¡Parece que ya llegó Diego!”, se repite en cada rincón de la sala de prensa. Y al mismo tiempo se arma una revolución en el estadio. Llegó Diego, ahí está, en lo alto de una de las cabeceras, detrás de un vidrio, hipercustodiado, histriónico, gritando, tal cual él.

El tema es lo que pasa en cada intervalo de punto. Por arriba del vidrio vuelan camisetas a mansalva, de todos lados, es una lluvia de camisetas. De los argentinos, de los croatas. Hay gente que se cuelga, que estira su mano, que saca fotos movidas, que busca acercarse como sea. Maradona tira besos, abre los brazos. Es Diego en su máxima expresión.

Zagreb y esa final de Copa Davis representan un ínfimo granito de arena en lo que significa Maradona a nivel mundial. Y es la muestra de que no sólo es un Dios en países con tradición futbolera sino en los más recónditos. La mayor cercanía de Diego con Croacia fue haber sido compañero en Sevilla del histórico goleador Davor Šuker. De hecho, en el marco de un amistoso hacia el Mundial del 94 Diego le pidió al mismísimo Šuker que lo llevase a visitar la tumba del basquetbolista Drazen Petrovic. Aún así, la revoluciona.

En una de las jornadas de la Davis, se conecta con Rosario. Con un libro, con un amigo, con su paso por Newell's. “La cuestión es que Diego te vea”, me dice la colega Milagros Lay Gónzalez. Con ella planeamos entregarle el libro que está en mi mochila “El Tata, de crack remolón a entrenador de selección”. No me lo imagino a Diego lector, pero esa biografía que escribimos con Lucas Vitantonio da cuenta de la carrera de Gerardo Martino y tiene un capítulo especial: “Martino esquina Maradona” y los une en el relato, por su encuentro en Newell's, en aquel paso fugaz que el Diez vivió con la rojinegra y en cuyo momento el Tata le entregó la cinta de capitán.

Voy subiendo las escaleras hacia la cabecera, le hago la "V" con los dedos a Diego y señalo mis ojos, los de él. Me ve y se levanta de la silla, se acerca al vidrio, escucha que le quiero regalar el libro. “Gracias, muchas gracias”, repite. Me agarra la mano derecha y me la besa.

https://twitter.com/vanevalenti/status/1331691511591940097 No pensaba que vendría por acá a presumir de esto. Pero me cuesta escribir, me atraviesa todo, no sé muy bien qué hacer. ¿Te fuiste, Diego? ¿De verdad?

Amaré este recuerdo para siempre! #UnBesoEnZagreb #DiegoEterno pic.twitter.com/W3zmS1e05M — Vanesa Valenti (@vanevalenti) November 25, 2020

No entiendo mucho más, no sé que pasa. Siento mucho bullicio y tiemblo. Dicen que les pasa a todos cuando lo conocen. Tiemblo y me siento en cuclillas, no sé por qué. Levanto la cabeza y alrededor del box hay más gente apasionada. Veo a mis amigos y colegas con lágrimas en los ojos por lo que acaba de pasar. Sigo temblando, como ahora, mientras escribo estas líneas. Como hace un par de horas, cuando entró a mi celular el mensaje que ninguno de nosotros quería leer. Pero tengo un regalo, el par de vivencias que me pusieron cara a cara con la leyenda. Y es para siempre.